في أول زيارة لمسؤول أردني للدوحة منذ تخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية على إثر اندلاع الأزمة الخليجية، أعلن وزير التعليم العالي الأردني رسميا عن رغبة بلاده باستقطاب الطلاب القطريين للجامعات الأردنية.

وقال الدكتور عادل طويسي وزير التعليم العالي الأردني على هامش محاضرة له في الدوحة ألقاها للحديث عن استثمارات التعليم العالي في بلاده بمعهد الدوحة للدراسات العليا، إن الجامعات الأردنية ترحب بالطلاب القطريين، وأن وزارته تسعى لاستقطاب مزيد منهم للدراسة بجامعاتها، مشيرا إلى أن العدد الحالي للطلاب القطريين بجامعات الأردن يصل إلى 1404 طلاب.

يشار إلى أن “الطويسي” أول وزير أردني يزور قطر رسميا منذ إعلان الحصار عليها وبعد مطالبة السفير القطري في عمان بالمغادرة رضوخا لدول الحصار.