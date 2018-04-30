توقع السياسي العماني ونائب رئيس مجلس الشورى السابق إسحاق سالم السيابي أنت ينتهي حصار قطر مع قدوم شهر رمضان، مشيرا إلى أن ذلك سيتم بجهود من وزير الخارجية الأمريكي الجديد مايك بومبيو.

وقال “السيابي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” بمناسبة شهر #رمضان_2018 المبارك سوف ينهى #الحصار و #المقاطعة ، وعسى ان يشمل ذلك وقف #عاصفة_الحزم لتسعد #اليمن ، شكرآ فلأجلك #بومبيو”.

وكان وزير الخارجية الأمريكي الجديد مايك بومبيو، قد حمل رسالة إلى السعودية تطالبها ودول الحصار “الإمارات والبحرين ومصر”، بإنهاء الحصار المفروض على قطر منذ مطلع يونيو/حزيران الماضي حسبما نقلت صحيفة نيويورك تايمز .

وقال مسؤول كبير في الخارجية الأمريكية، ان بومبيو أبلغ الرسالة إلى نظيره السعودي عادل الجبير خلال لقائهما السبت في الرياض، كما حمل نفس الرسالة إلى ولي العهد محمد بن سلمان في اللقاء الذي جرى بينهما الليلة الماضية، وسيحملها أيضاً الى الملك سلمان بن عبد العزيز الذي سيلتقيه الأحد، بحسب الصحيفة.

وتقول نيويورك تايمز، ان الرسالة التي حملها الوزير الأمريكي للسعودية في إطار أول جولة خارجية له منذ المصادقة على تعيينه وزيراً للخارجية، هي رسالة بسيطة مفادها “كفى للحصار على قطر”.

ووفق الصحيفة الأمريكية، فإن واشنطن تريد إنهاء الحصار على قطر، لأنها ترى أن مواجهة إيران وهزيمة تنظيم الدولة الإسلامية وإنهاء الحرب الكارثية التي تشنها السعودية في اليمن تشكل أولويات ملحة لا يمكن مواجهتها من دون رد عربي موحد وقوي.

يشار إلى أن هذا التصريح يأتي في الوقت الذي يستمر فيه توتر داخلي كبير في منطقة الخليج اندلع على خلفية قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، يوم 5 يونيو عام 2017، العلاقات الدبلوماسية مع قطر ووقف الحركة البحرية والبرية والجوية معها، فيما أدى إلى نشوب أزمة سياسية بين الدول المذكورة بالإضافة إلى حرب إعلامية واسعة.

واتهمت دول الحصار قطلا بدعم “الإرهاب وزعزعة الاستقرار في المنطقة والتحول عن محيطها العربي باتجاه إيران”، لكن قطر نفت بشدة الاتهامات، مؤكدة أن “هذه الإجراءات غير مبررة وتقوم على مزاعم وادعاءات لا أساس لها من الصحة”.

وطرحت دول مقاطعة قطر 13 مطلبا أمام الدوحة وحددت تلبيتها كشرط لبدء الحوار حول تطبيع العلاقات، لكن قطر رفضت ذلك وقالت إنها ستخوض مفاوضات تسوية دون أي شروط مسبقة.