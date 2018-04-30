أفادت جهات حقوقية عمانية أن الناشط العماني والدبلوماسي السابق حسن البشام 52 عاما توفي داخل سجن السمائل في الساعات الأولى من يوم الجمعة الماضي.

وقالت صحيفة “ميدل إيست آي” البريطانية إن الشرطة أبلغت عائلة البشام من أجل الحضور وتسلم جثته من مستشفى السجن.

وكان الناشط العماني يقضي حكما بالسجن لمدة 3 أعوام بعد خسارته الاستئناف المقدم في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بسبب منشورات تنتقد الحكومة ونشاطات على الإنترنت قالت السلطات إنها “ضارة بالقيم الدينية”.

وكان مركز الخليج لحقوق الإنسان قال في كانون الثاني/ يناير 2017 إن محكمة الاستئناف ألغت حكما للمحكمة العليا أبطل سجن البشام بسبب تدهور حالته الصحية وأشارت إلى أنه عانى من مرض السكري وارتفاع ضغط الدم.

وأشار حقوقيون إلى أن محكمة الاستئناف في جلسة تثبيت الحكم على البشام لم تسمح لفريق الدفاع بتقديم أدلة وتقارير طبية عن صحته.

وكان الناشط العماني اعتقل للمرة الأولى في أيلول/سبتمبر 2015 ثم أدين في شباط/فبراير بتهمة “إهانة السلطان” و”استخدام الإنترنت بطريقة مسيئة للقيم الدينية”.