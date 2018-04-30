وجه “علاء” نجل الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك انتقادات لاذعة لأمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وذلك في أعقاب تجاهله لذكر اسم والده أثناء حديثه عن ذكرى تحرير سيناء.

وقال “علاء مبارك” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” السيد احمد ابو الغيط بالأمس قال في كلمته انه بعد وفاة الرئيس السادات (تستلم قيادة جديدة في مصر المسؤولية وتتدبر وتتحرك بحذر و بتصميم وحكمة وتفرض الانسحاب في ٢٥ابريل ويرفع العلم المصري عاليا ) السؤال بعد كل التفاصيل والأسماء التي ذكرها في كلمته هل نسية سيادته اسم القيادة الجديدة !”.

السيد احمد ابو الغيط بالامس قال في كلمتة انه بعد وفاة الرئيس السادات (تستلم قيادة جديدة في مصر المسؤلية وتتدبر وتتحرك بحذر و بتصميم وحكمة وتفرض الانسحاب في ٢٥ابريل ويرفع العلم المصري عاليا ) السؤال بعد كل التفاصيل والأسماء التي ذكرها في كلمتة هل نسية سيادته اسم القيادة الجديدة ! — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) April 29, 2018

وقال “أبو الغيط”، آخر وزراء خارجية عهد مبارك، في كلمته التي ألقاها السبت، احتفالاً بالذكرى 36 لتحرير سيناء من الاحتلال الإسرائيلي، إنه “بعد وفاة الرئيس الأسبق، أنور السادات (1970-1981)، تستلم قيادة جديدة في مصر المسؤولية، وتتدبر وتتحرك بحذر وبتصميم وحكمة، وتفرض الانسحاب في 25 أبريل (نيسان) 1982، ويُرفع العلم المصري عاليًا”.

ولم يذكر أبو الغيط اسم مبارك، الذي خلف السادات 1981، وأطاحت به ثورة شعبية، عام 2011.

يشار إلى أنه في 19 مارس/ آذار 1989، رفع “مبارك” العلم المصري فوق أرض مدينة طابا بسيناء، بعد استعادتها من إسرائيل بالتحكيم الدولي، لتستعيد مصر السيادة الكاملة على سيناء.

واحتلت إسرائيل سيناء كاملة، عام 1967، واستعادت مصر جزءا منها في حرب أكتوبر/ تشرين أول 1973، قبل استعادة الجزء الأكبر في 25 إبريل/ نيسان 1982، وفق اتفاقية سلام بين البلدين.