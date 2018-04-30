وجه “علاء” نجل الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك انتقادات لاذعة لأمين عام جامعة الدول العربية ، وذلك في أعقاب تجاهله لذكر اسم والده أثناء حديثه عن ذكرى تحرير .

 

وقال “” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” السيد احمد ابو الغيط بالأمس قال في كلمته انه بعد وفاة الرئيس السادات (تستلم قيادة جديدة في المسؤولية وتتدبر وتتحرك بحذر و بتصميم وحكمة وتفرض الانسحاب في ٢٥ابريل ويرفع العلم المصري عاليا ) السؤال بعد كل التفاصيل والأسماء التي ذكرها في كلمته هل نسية سيادته اسم القيادة الجديدة !”.

وقال “أبو الغيط”، آخر وزراء خارجية عهد مبارك، في كلمته التي ألقاها السبت، احتفالاً بالذكرى 36 لتحرير سيناء من الاحتلال الإسرائيلي، إنه “بعد وفاة الرئيس الأسبق، أنور السادات (1970-1981)، تستلم قيادة جديدة في مصر المسؤولية، وتتدبر وتتحرك بحذر وبتصميم وحكمة، وتفرض الانسحاب في 25 أبريل (نيسان) 1982، ويُرفع العلم المصري عاليًا”.

 

ولم يذكر أبو الغيط اسم مبارك، الذي خلف السادات 1981، وأطاحت به ثورة شعبية، عام 2011.

 

يشار إلى أنه في 19 مارس/ آذار 1989، رفع “مبارك” العلم المصري فوق أرض مدينة بسيناء، بعد استعادتها من بالتحكيم الدولي، لتستعيد مصر السيادة الكاملة على سيناء.

 

واحتلت إسرائيل سيناء كاملة، عام 1967، واستعادت مصر جزءا منها في حرب أكتوبر/ تشرين أول 1973، قبل استعادة الجزء الأكبر في 25 إبريل/ نيسان 1982، وفق اتفاقية سلام بين البلدين.

 