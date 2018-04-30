تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو يكشف اندلاع اشتباك مسلح بين قوات الأمن السعودية ومواطن في منطقة نجران.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد ظهر المسلح وهو يحمل سلاحا اليا ويطلق النيران بكثافة باتجاه قوات الأمن ودورياتهم.

كما أظهر الفيديو تسجيلا مسربا لأحد أفراد القوة الأمنية بطلب المساعدة العاجلة له ولزملائه مؤكدا وجود 3 إصابات من قبل قوات الأمن إصابة أحدهم خطيرة وبليغة.

مواجهات في نجران تؤدي الى اصابة ثلاثة من رجال الامن ومقتل مواطن

قال أمن وآمان قال pic.twitter.com/lFA9vIrMP4 — غانم الدوسري (@GhanemAlmasarir) April 29, 2018

من جانبها كشفت مديرية الامن العام تفاصيل الحادث، موضحة أنه أثناء قيام دورية أمن بعملها المعتاد اشتبهت في إحدى المركبات فاستوقفتها لتحقيق الاشتباه، إلا أن قائدها ترجّل من السيارة وبادر رجال الأمن بإطلاق النار تجاههم ولاذ بالفرار.

وأوضحت أنه تمت متابعته والتعامل معه بما يقتضيه الموقف، ولكنه واصل الهروب متخفيا داخل الأحياء السكنية، إلى أن تمت محاصرته والتضييق عليه ومن ثم إصابته في رجله، ما اضطره إلى تسليم نفسه، حيث نُقل إلى المستشفى.

وأبانت أنه اتضح أن المتهم مواطن في العقد الثاني من عمره ومطلوب في عدد من القضايا الجنائية، كما تبين أن المركبة التي كان يستقلها مسروقة ومغيرة معالمها بحكم أنها معمم عنها.