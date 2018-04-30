أكد المغرد الشهير “بوغانم” أن ظهور الأمير متعب بن عبد الله المفاجيء أمس، وتوديعه للملك سلمان بالمطار أثناء مغادرته الرياض متوجها إلى جدة، (مسرحية) أجبر عليها نجل الملك السعودي الراحل في محاولة لإظهار شؤون أسرة آل سعود الداخلية “مستقرة”.. حسب قوله.

ودون “بوغانم” في تغريدة له عبر حسابه بتويتر رصدتها (وطن) نقلا عن ما وصفه بمصادره الخاصة ما نصه:”المراسم الملكية اتصلت في متعب بن عبدالله قبلها بساعات ليحضر توديع سلمان من الرياض لجدة”

وتابع موضحا أنه تم إجباره على الأمر:”وقد تم إحضاره من قبل حرس الديوان الملكي..( بدون مرافقين معه )..!! محاولة ارسال رساله بأن شؤون أسرة آل سعود الداخلية مستقرة”.

مصادر بوغانم الخاصه تقول بأن المراسم الملكيه اتصلت في متعب بن عبدالله قبلها بساعات ليحضر توديع سلمان من الرياض لجده وقد تم احضاره من قبل حرس الديوان الملكي..( بدون مرافقين معه )..!! محاولة ارسال رساله بأن شؤون اسرة آل سعود الداخليه مستقره — بوغانم (@hassanalishaq73) April 30, 2018

وأمس، الأحد، تداول ناشطون بمواقع التواصل صورا أثارت جدلا واسعا، للأمير متعب بن عبدالله بسبب الظهور المفاجئ له وهو يودع الملك سلمان في صالة التشريفات بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية حيث سافر الملك لجدة.

وتظهر الصور المتداولة الأمير الذي كان محتجزا قبل أشهر في “الريتز كارلتون” بتهم الفساد وكثرت الأقاويل عنه بعد خروجه والحديث عن وضعه تحت الإقامة الجبرية، ظهر برفقة عدد من الأمراء منهم الأمير مشعل بن عبد العزيز والأمير بندر بن سعود والأمير خالد بن عبد العزيز بن عياف وزير الحرس الوطني وهم يودعون الملك سلمان قبل ركوبه الطائرة.

يشار إلى أنه في أول ظهور له وعقب الإفراج عنه من فندق “الريتز كارلتون”، في نوفمبر الماضي استقبل وزير الحرس الوطني السعودي السابق، الأمير متعب بن عبد الله ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وذلك على إثر حضوره حفل سباق الخيل السنوي على كأسي ولي العهد لجياد الإنتاج والمستورد، في ميدان الملك عبد العزيز للفروسية بالجنادرية في الرياض.

ووفقا لفيديو نشرته حسابات إخبارية سعودية ومغردين مقربين من الديوان الملكي على موقع التدوين المصغر “تويتر” حينها، فقد ظهر “ابن سلمان” و”ابن عبدالله” وهما يتبادلان أطراف الحديث حيث قام ولي العهد بتقبيل كتف “ابن عبدالله”، في حين ظهر الأخير متجهما.