سّلم مواطن سوداني، ابنته، الى الشرطة في مدينة أم درمان، بعدما أقدمت على قتل عريسها في شهر العسل بطعنه بالسكين؛ لمعاشرتها “بالقوة”.

وروت المتهمة بداية الواقعة قائلة، أن أقارب زوجها المجني عليه زاروهم قبل يوم من الحادثة وقاموا بضربها وقام المجني عليه بأخذ “حقه الشرعي” منها بالقوة، فاستغلت نومه في اليوم الثاني وسددت له 7 طعنات في الصدر والبطن والظهر، بسكين المطبخ.

وأقرت الزوجةُ في اعترافها أنها وفور ارتكابها الجريمة دخلت إلى الحمام واستبدلت ملابسها وذهبت إلى أسرتها، حيث سلمها والدها للشرطة.