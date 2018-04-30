شن الإعلامي الكويتي ورئيس تحرير شبكة “دروازة نيوز” الإخبارية، صالح العلاج هجوما عنيفا على المغرد الإماراتي المقرب من ولي عهد أبو ظبي حمد المزروعي، وذلك بعد تطاوله المستمر على الكويت وإعلانه الأخير بأن الإمارات ستجنس بدون الكويت بجنسيتها.

وقال “العلاج” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” والله و بالله و تالله يا المزرعي ” اذا ” بلشنا فيك …. راح تتحسر وما ” سنقوله ” من حقاااائق لن يمحى من ذاكرة الجيل الحالي ولكن ” حتى الآن ” عندنا امل بالعقلاء في الامارات الحبيبة استمرارك بالتعرض للكويت يعني …. رضاهم ودام راضين ….. يتحملون”.

والله و بالله و تالله

يا المزرعي

" اذا " بلشنا فيك …. راح تتحسر

وما " سنقوله " من حقاااائق

لن يمحى من ذاكرة الجيل الحالي ولكن " حتى الآن " عندنا امل

بالعقلاء في الامارات الحبيبة

استمرارك بالتعرض للكويت يعني …. رضاهم

ودام راضين ….. يتحملون 🌹🙏🏼 — صلاح العلاج (@SalahAlelaj) April 29, 2018

وأضاف في تدوينة أخرى: ” للتاريخ ولاهلنا واصدقائنا و احبائنا في الامارات صبرنا و طولنا بالنا و حشمناكم و سكتنا و اظن عقب كل هذا … الله يلوم الي يلومنا ولا تشرهون علينا كنت اتمنى انكم تدافعون عنا وتقضبون ” الچلب ” المزروعي بس ما مسكتوه ! لذلك ….. السموحة منكم ” مقدماً “.

☄️ للتاريخ

ولاهلنا واصدقائنا و احبائنا في الامارات

صبرنا و طولنا بالنا و حشمناكم

و سكتنا

و اظن عقب كل هذا … الله يلوم الي يلومنا

ولا تشرهون علينا كنت اتمنى انكم تدافعون عنا

وتقضبون " الچلب " المزروعي

بس ما مسكتوه !

لذلك ….. السموحة منكم " مقدماً " 🌹🙏🏼 https://t.co/dEzsvjSPi0 — صلاح العلاج (@SalahAlelaj) April 29, 2018

وتابع “العلاج” قائلا:” المزروعي يراهن على اننا لن ننزل لمستواه وانت صاح فعلاً.. لا ما راح ننزل لمستواك راح ” نوريك ” تاريخك و انتم ” منو ” وحنا …. منو ركزززززز …. التاريخ وبلغة …. انت بالذات راح تفهمها.. ولا ” تتلزق ” بالسعودية تراى مردهم “مثلنا” اهل #اصل_وفصل”.

المزروعي يراهن على اننا لن ننزل لمستواه

وانت صاح فعلاً 👍🏽

لا ما راح ننزل لمستواك

راح " نوريك " تاريخك و انتم " منو "

وحنا …. منو ركزززززز …. التاريخ

وبلغة …. انت بالذات راح تفهمها 😘 ولا " تتلزق " بالسعودية تراى مردهم "مثلنا"

اهل #اصل_وفصل 😈 — صلاح العلاج (@SalahAlelaj) April 29, 2018

وأردف قائلا:” وقد اعذر من ” انذر ” اللهم هل انذرت ؟ …. اللهم فاشهد”.

وقد اعذر من " انذر "

اللهم هل انذرت ؟ …. اللهم فاشهد 🙏🏼 — صلاح العلاج (@SalahAlelaj) April 29, 2018

واعتبر “العلاج” أن الهجوم الإماراتي على الكويت يأتي لأسباب اقتصادية خاصة يمبناء جوادر الصيني وعلاقته بميناء مبارك الكويتي لما سيكون له أثر سلبي على موانيء الإمارات:” السالفة و مافيها …. ميناء جوادر الصيني/الباكستاني و المكمل له سيكون ميناء مبارك الكويتي و مصفاة الدقم العمانية / الكويتية ستكون اهم مصدر للصين و اسيا من خلال ميناء جوادر وسلامتكم”.

السالفة و مافيها …. ميناء جوادر الصيني/الباكستاني

و المكمل له سيكون ميناء مبارك الكويتي

و مصفاة الدقم العمانية / الكويتية

ستكون اهم مصدر للصين و اسيا من خلال ميناء جوادر وسلامتكم 🤔 اعتقد السالفة وااااضحة — صلاح العلاج (@SalahAlelaj) April 29, 2018

يشار إلى أن “المزروعي” لا يتوانى عن الإساءة والتطاول على الكويت وأميرها وشعبها، كان آخرها إعلانه بأن الإمارات ستقوم بتجنيس بدون الكويت بجنسيتها.

كما حاول قبل أيام تحريض الكويتيين في أعقاب صدور عفو أميري خاص عن الكاتب الكويتي صالح السعيد الذي كان محكوما لمدة 6 سنوات بتهمة الإساءة للسعودية.