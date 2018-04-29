واصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصريحاته المثيرة تجاه دول الشرق الأوسط “الثرية”، مؤكدا على أن تلك الدول ستدفع ما عليها، مشيرا أنها من الغنى بحيث تجهل حتى ما تصنعه بأموالها.

وقال “ترامب” في خطاب ألقاه أمام أنصاره في ولاية ميشيغان إن بلاده أنفقت سبعة مليارات دولار في الشرق الأوسط “هدرا ولم تجن منها شيئا”.

وأضاف أنه طلب من دول المنطقة أن تدفع ما عليها، وقال “سنجعلهم ينفقون وينفقون”، مشيرا إلى أنهم يتقلبون في المال بحيث يحتارون في كيفية إنفاقه.

وفيما يتعلق بتطورات لقائه مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، أكد “ترامب” أن اللقاء سيتم في في غضون الأسابيع الثلاثة أو الأربعة القادمة.

وأضاف “سيكون الاجتماع بالغ الأهمية، لبحث نزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية”.

وصاح أنصار الرئيس ترامب: “نوبل.. نوبل” فيما تبدو مطالبة للجنة الجائزة الشهيرة بمنحه إياها لجهوده في التقريب بين الكوريتين.

وكان ترامب قال في تصريحات سابقة إن بعض الدول في الشرق الأوسط “لن تصمد أسبوعا دون الحماية الأميركية”.

وقال -في مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون الأسبوع الماضي- إنه يريد من هذه الدول -التي لم يسمها- ضخ الأموال والجنود لدعم الجهود الأميركية في سوريا.

وبيّن الرئيس الأميركي أن بلاده دفعت 7 تريليون دولار خلال 18 عاما في الشرق الأوسط، “وعلى الدول الثرية دفع مقابل ذلك”.

“وكشفت واشنطن بوست” إن ترامب لم يشر إلى دولة أو دول بعينها في تصريحه، لكن كثيرين فسروا هذه التصريحات بأنها استخفاف بـ (السعودية والإمارات)، مشيرة إلى أن ترامب طلب من الملك سلمان في ديسمبر/كانون الأول الماضي دفع أربعة مليارات دولار مقابل ما تقوم به أميركا في سوريا.