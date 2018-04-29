أكد وزير الخارجية الأمريكي الجديد “مايك بومبيو” على العلاقة القوية التي تربطه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قائلا له “لكم مكان خاص في قلبي”.

جاء ذلك بعد وصول بومبيو لإسرائيل عبر مطار “بن غوريون” في تل أبيب، الأحد، وفق بيان صادر عن مكتب نتنياهو.

وأوضح البيان أن بومبيو فور لقاءه رئيس الوزراء الإسرائيلي قال: “أنتم شركاء هامون للغاية وهناك مكان خاص في قلبي مخصص لكم”.

بدوره هنأ نتنياهو بومبيو على توليه منصبه الجديد.

وقال: “نفتخر كثيرا أن هذه زيارتك الأولى كوزير للخارجية”.

وفي وقت سابق الأحد، أعلن نتنياهو أنه ينوي مناقشة الاتفاق النووي الإيراني و”العدوان المتنامي” لطهران لدى لقائه بومبيو.

وقال نتنياهو لدى بدء اجتماع حكومته: “أعتقد أن مجيئه (بومبيو) إلى إسرائيل ضمن أول جولة خارج الولايات المتحدة كوزير للخارجية أمر مهم”.

وأضاف: “سأناقش معه التطورات في المنطقة والعدوان المتنامي الإيراني، وبالطبع الاتفاق النووي الذي سيتم التوصل إلى قرار بشأنه قريبا”.

وتأتي زيارة بومبيو قبيل الموعد النهائي الذي حدده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 12 من مايو/ أيار المقبل؛ لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كان يجب إعادة فرض عقوبات أمريكية على إيران.

وطالما دعا نتنياهو إلى تبديل أو إلغاء الاتفاق رغم أن غالبية القوى العظمى ترى أنه ضروري لمنع طهران من تطوير أسلحة نووية.

ووصل بومبيو إسرائيل قادما من السعودية، ومن المنتظر أن يزور الأردن، الإثنين، في أول جولة خارجية له بعد توليه منصب وزارة الخارجية الأمريكية.