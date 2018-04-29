رفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الإجابة عن سؤال وجهه له أحد الصحافيين اليوم بشأن إعلان الرئيس التركي السابق عبد الله غول عدم ترشحه للانتخابات الرئاسية القادمة.

واكتفى “أردوغان” في رده على الصحافي بالمؤتمر الذي عقد بمدينة إسطنبول قبيل مغادرته إلى أوزبكستان، بتأكيد أن ميدان المنافسة “مفتوح للجميع”.

وكان غول قد أعلن أمس السبت، عدم نيته الترشح إلى الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 24 يونيو القادم بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية، منهياً الجدل بشأن مساعي المعارضة للتوافق حوله كمرشح موحد لها لمنافسة أردوغان.

وقال الرئيس التركي: “لن أعلق على تصريحات السيد عبد الله غول، فهو صرح عن موقفه”.

وأضاف: “ميدان الانتخابات مفتوح للجميع، ونتمنى من الأحزاب السياسية الإسراع في إعلان مرشحيها”.

وأشار إلى أن حزبه (العدالة والتنمية) سيتخذ خطوات لجعل الحملة الانتخابية «ذات قيمة كبيرة».

ولفت الرئيس التركي إلى أن استطلاعات الرأي تظهر تقدم تحالف الشعب الذي يضم حزبي العدالة والتنمية (الحاكم) والحركة القومية، بشكل واضح.

ويعد يوم 5 مايو القادم هو الموعد النهائي لتقديم المرشحين للانتخابات الرئاسية المبكرة، بحسب الجدول الزمني الذي أعلنته اللجنة العليا للانتخابات.