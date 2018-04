علقت الشيخة القطرية مريم آل ثاني على الخسائر الفادحة والمتتالية لـ #طيران_الإمارات، مشيرة إلى أن الحصار الذي أرادوه لقطر ارتد عليهم وأدى لانهيار اقتصادهم.

وأكد المحلل وخبير الطيران Alex Macheras في تغريدة له، أن “شركة طيران “الإمارات” تقوم بإزالة المزيد من الطائرات من إسطولها، وإرسال عدد من طائرات الركاب إلى المخزن في مطار DWC، بسبب انخفاض الطلب.”

Latest: #UAE -based #Emirates are removing more aircraft from the fleet, and sending the passenger jets to be stored at DWC airport, due to low demand.

وأضاف أن عدد كبير من طياري الشركة قدموا استقالتهم وفقا لما وصفوه بظروف العمل السيئة.

Yes that’s true & should be noted that a large, and growing number of pilots are resigning from #Emirates due to (what they describe as) ‘poor working conditions’ https://t.co/DvCApSlmIs

— Alex Macheras (@AlexInAir) April 29, 2018