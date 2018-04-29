علقت الشيخة القطرية مريم آل ثاني على الخسائر الفادحة والمتتالية لـ #طيران_الإمارات، مشيرة إلى أن الحصار الذي أرادوه لقطر ارتد عليهم وأدى لانهيار اقتصادهم.

وأكد المحلل وخبير الطيران Alex Macheras في تغريدة له، أن “شركة طيران “الإمارات” تقوم بإزالة المزيد من الطائرات من إسطولها، وإرسال عدد من طائرات الركاب إلى المخزن في مطار DWC، بسبب انخفاض الطلب.”

Latest: #UAE-based #Emirates are removing more aircraft from the fleet, and sending the passenger jets to be stored at DWC airport, due to low demand. • This month:

11 x Boeing 777

1 x A380 • May 2018:

14 x 777s

6 x A380s • June 2018:

11 x 777s and 3 x A380s pic.twitter.com/8uAqLy2oci — Alex Macheras (@AlexInAir) April 29, 2018

وأضاف أن عدد كبير من طياري الشركة قدموا استقالتهم وفقا لما وصفوه بظروف العمل السيئة.

Yes that’s true & should be noted that a large, and growing number of pilots are resigning from #Emirates due to (what they describe as) ‘poor working conditions’ https://t.co/DvCApSlmIs — Alex Macheras (@AlexInAir) April 29, 2018

وعلقت “آل ثاني” على هذه التصريحات في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بتويتر رصدتها (وطن) ما نصه:”أرادوا #حصار_قطر للضرر باقتصادها، فإذا باقتصادهم ينهار! إنها العدالة الإلهية! سبحانك يا رب ”

"شركة طيران "الإمارات" تقوم بإزالة المزيد من الطائرات من إسطولها، وإرسال عدد من طائرات الركاب إلى المخزن في مطار DWC، بسبب انخفاض الطلب." .

. أرادوا #حصار_قطر للضرر باقتصادها، فإذا باقتصادهم ينهار!

إنها العدالة الإلهية! سبحانك يا رب 🤲🏻#تونا_مابدينا #دول_الحصار https://t.co/lPS4gxMpGy — مــريــم آل ثــانــي (@ALThani_M) April 29, 2018

وحتى يومنا هذا لم تنجح جهود إقليمية ودولية في التوصل إلى حل للأزمة الخليجية التي بدأت في 5 يونيو الماضي، عندما قطعت السعودية ومصر والإمارات والبحرين، علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصارا دبلوماسيا واقتصاديا بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما نفته الدوحة بدورها، مؤكدة أنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب.

وتسعى دول الحصار وخاصة الإمارات منذ بداية الحصار الجائر المفروض على قطر إلى تقويض أي مبادرات لحل الازمة عن طريق الحوار القائم على احترام السيادة، وتشويه سمعة قطر في مؤتمرات وندوات مشبوهة مدعومة من اللوبي الصهيوني في أوروبا والولايات المتحدة بهدف إخضاع قطر للوصاية وتجريدها من استقلالية قرارها.