علقت الشيخة القطرية مريم آل ثاني على الخسائر الفادحة والمتتالية لـ #طيران_الإمارات، مشيرة إلى أن الحصار الذي أرادوه لقطر ارتد عليهم وأدى لانهيار اقتصادهم.

 

وأكد المحلل وخبير الطيران Alex Macheras في تغريدة له، أن “شركة طيران “الإمارات” تقوم بإزالة المزيد من الطائرات من إسطولها، وإرسال عدد من طائرات الركاب إلى المخزن في مطار DWC، بسبب انخفاض الطلب.”

 

 

وأضاف أن عدد كبير من طياري الشركة قدموا استقالتهم وفقا لما وصفوه بظروف العمل السيئة.

 

 

وعلقت “آل ثاني” على هذه التصريحات في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بتويتر رصدتها (وطن) ما نصه:”أرادوا #حصار_ للضرر باقتصادها، فإذا باقتصادهم ينهار! إنها العدالة الإلهية! سبحانك يا رب ”

 

 

وحتى يومنا هذا لم تنجح جهود إقليمية ودولية في التوصل إلى حل للأزمة الخليجية التي بدأت في 5 يونيو الماضي، عندما قطعت السعودية ومصر والإمارات والبحرين، علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصارا دبلوماسيا واقتصاديا بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما نفته الدوحة بدورها، مؤكدة أنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب.

 

وتسعى دول الحصار وخاصة الإمارات منذ بداية الحصار الجائر المفروض على قطر إلى تقويض أي مبادرات لحل الازمة عن طريق الحوار القائم على احترام السيادة، وتشويه سمعة قطر في مؤتمرات وندوات مشبوهة مدعومة من اللوبي الصهيوني في أوروبا والولايات المتحدة بهدف إخضاع قطر للوصاية وتجريدها من استقلالية قرارها.