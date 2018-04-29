فجر حفل خطوبة نجل رئيس الأركان الأردني محمود فريحات, جدلاً واسعاً في الشارع الأردني, بسبب حضور أهم “300” شخص في الأردن على المستوى الاعلامي وفي وسائط التواصل الاجتماعي.

وحظي الحفل بتغطية إعلامية واسعة حيث قال إعلاميون ان صحيفة الرأي خصصت صفحة كاملة لنشر صور الحفل.

وتقدم لخطبة العروس قاضي القضاة عبد الكريم الخصاونة ومنح الموافقة على الزواج مفتي المملكة الدكتور محمد خلايلة.

وحضر الحفل جميع كبار المسئولين في الحكومة والدولة الاردنية وبصورة غير مسبوقة بما في ذلك عدد كبير من رؤساء الحكومة السابقون وعشرات الوزراء الحاليون والسابقون.

وحضر الحفل ايضا غالبية رؤساء السلطات وكبار الضباط وجنرالات من كل الاجهزة واعضاء في مجلسي الاعيان والنواب.

ويحظى رئيس الاركان بشعبية كبيرة في الاردن .