نشب حريق هائل بأحد المراكز التجارية في مدينة جدة السعودية، ونشر هذا الحرق الضخم الرعب بين السعوديين حتى أن فرق الإطفاء عاجزة حتى الآن عن إيقافه رغم اندلاعه منذ ساعات.
جدة تحترق الان من المتسبب في ذلك.! #حريق_جدة pic.twitter.com/UH3k7j2nKQ
— حراك (@zuu25c) April 29, 2018
— عميد آل شرف الدين (@alameed10101) April 29, 2018
وبحسب وسائل إعلام سعودية تم الدفع بـ 19 فرقة إطفاء وإنقاذ، للسيطرة على الحريق الضخم الذي نشب في حي الحمرا، إلا أن ألسنة اللهب والأدخنة لازالت تتصاعد إلى الآن.
عاجل 🔴
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حريق ضخم في أحد أحياء #جدة ، ويقع في مركز ومخبز خاص بالتسوق في حي الحمراء.
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.#حريق_جدة
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— خبر عاجل (@AjelNews24) April 29, 2018
واندلع الحريق في مركز حمادة التجاري، الذي تصل مساحته لـ 9000 متر.
حريق مفجع في مخابز وسوبرماركت حمادة في حي الاندلس في شارع عرفات في جدة..#حريق_جدة
— عبدالله باخشوين (@Ba5shwin) April 29, 2018
حريق في جدة
نفسي أعرف مصدر الحريق??
والله يستر بسس ..#حريق_في_جدة pic.twitter.com/9AZcCF1pAK
— Abdulaziz (@abdulazizjohni) April 29, 2018
وتظهر الصور ومقاطع الفيديو، سحابة دخانية هائلة ناتجة عن الحريق، كما تظهر ألسنة النيران وهي تخرج من نوافذ المركز.
حريق ضخم في جده يشاهد الدخان من الخط السريع لا أعلم اين ؟ الله يستر على عبادة ويساعد رجال الدفاع المدني ويسلمهم من اي مكروه pic.twitter.com/EnnA4TxSyJ
— د.شجاع المطرفي الهُذلي🇸🇦 (@shuj55) April 29, 2018
حريق في اسواق حماده بحي الحمراء بجدة
#جدة pic.twitter.com/i9EgjLZiaG
— وليد الروقي (@vvaleedi) April 29, 2018
ووفقا لما أكدته إمارة مكة المكرمة عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، لا توجد إصابات بشرية إلى الآن، كما تم السيطرة على 60% من الحريق.
#حريق_جدة
الحريق شكله كبير الله يستر pic.twitter.com/9GNDgZ3Ygq
— м. åℓѕħåħɾåиi 🇸🇦 (@joooco) April 29, 2018
الـلـه يـسـتـر..#حريق_جده pic.twitter.com/Y66QndWJT1
— ѕнαнєя αℓмυтαιяι (@R____tw) April 29, 2018
وبحسب الصور والمقاطع المتداولة فقد تمكنت النيران من كامل المركز الذي تصل مساحته إلى 9000 متر.
حريق هائل في سوبرماركت حماده شارع عرفات #جدة_الان pic.twitter.com/aQ56k4MEgH
— السناء 🎗MBS (@Sno085) April 29, 2018
@me_jeddah ~حريق في سماء جدة pic.twitter.com/cnrhqmaAtL
— Roby Alhashimi (@RobaAlhashimi) April 29, 2018
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