نشب حريق هائل بأحد المراكز التجارية في مدينة جدة السعودية، ونشر هذا الحرق الضخم الرعب بين السعوديين حتى أن فرق الإطفاء عاجزة حتى الآن عن إيقافه رغم اندلاعه منذ ساعات.

وبحسب وسائل إعلام سعودية تم الدفع بـ 19 فرقة إطفاء وإنقاذ، للسيطرة على الحريق الضخم الذي نشب في حي الحمرا، إلا أن ألسنة اللهب والأدخنة لازالت تتصاعد إلى الآن.

واندلع الحريق في مركز حمادة التجاري، الذي تصل مساحته لـ 9000 متر.

حريق مفجع في مخابز وسوبرماركت حمادة في حي الاندلس في شارع عرفات في جدة..#حريق_جدة pic.twitter.com/cvX9pOBz4N — عبدالله باخشوين (@Ba5shwin) April 29, 2018

حريق في جدة نفسي أعرف مصدر الحريق??

والله يستر بسس ..#حريق_في_جدة pic.twitter.com/9AZcCF1pAK — Abdulaziz (@abdulazizjohni) April 29, 2018

وتظهر الصور ومقاطع الفيديو، سحابة دخانية هائلة ناتجة عن الحريق، كما تظهر ألسنة النيران وهي تخرج من نوافذ المركز.

حريق ضخم في جده يشاهد الدخان من الخط السريع لا أعلم اين ؟ الله يستر على عبادة ويساعد رجال الدفاع المدني ويسلمهم من اي مكروه pic.twitter.com/EnnA4TxSyJ — د.شجاع المطرفي الهُذلي🇸🇦 (@shuj55) April 29, 2018

حريق في اسواق حماده بحي الحمراء بجدة #جدة pic.twitter.com/i9EgjLZiaG — وليد الروقي (@vvaleedi) April 29, 2018

ووفقا لما أكدته إمارة مكة المكرمة عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، لا توجد إصابات بشرية إلى الآن، كما تم السيطرة على 60% من الحريق.

وبحسب الصور والمقاطع المتداولة فقد تمكنت النيران من كامل المركز الذي تصل مساحته إلى 9000 متر.