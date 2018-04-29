نشب هائل بأحد المراكز التجارية في مدينة ، ونشر هذا الحرق الضخم الرعب بين السعوديين حتى أن فرق الإطفاء عاجزة حتى الآن عن إيقافه رغم اندلاعه منذ ساعات.

 

 

 

وبحسب وسائل إعلام سعودية تم الدفع بـ 19 فرقة إطفاء وإنقاذ، للسيطرة على الحريق الضخم الذي نشب في ، إلا أن ألسنة اللهب والأدخنة لازالت تتصاعد إلى الآن.

 

 

واندلع الحريق في مركز حمادة التجاري، الذي تصل مساحته لـ 9000 متر.

 

 

 

وتظهر الصور ومقاطع الفيديو، سحابة دخانية هائلة ناتجة عن الحريق، كما تظهر ألسنة النيران وهي تخرج من نوافذ المركز.

 

 

 

ووفقا لما أكدته إمارة مكة المكرمة عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، لا توجد إصابات بشرية إلى الآن، كما تم السيطرة على 60% من الحريق.

 

 

 

وبحسب الصور والمقاطع المتداولة فقد تمكنت النيران من كامل المركز الذي تصل مساحته إلى 9000 متر.

 

 