موقف جديدٌ آخر تعرّض له الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بفعل الرياح الشديدة، أثناء نزوله من الطائرة الرئاسية بقاعدة “أندروز” الجوية، بعد أن ألقى خطاباً جماهيرياً في ولاية “ميتشجان”.

Trump megafails while trying to use an umbrella upon his return to DC pic.twitter.com/re15WrSOmV — Aaron Rupar (@atrupar) April 29, 2018

وأظهر مقطع فيديو، الرئيس ترامب أثناء نزوله من طائرته الرئاسية وسط رياح قوية جدا، تسببت في طيران شعره من الخلف بشكل كشف عن وجود عدة مناطق صلعاء فى رأسه.

وكانت ابنته ومستشارته إيفانكا، قد قالت في وقت سابق للصحفي مايكل وولف، مؤلف كتاب “نار وغضب في بيت ترامب الأبيض”، إن والدها، البالغ من العمر 71 عاما، اختار إخفاء الصلع بتسريحة وكريمات خاصة، كما قام بزراعة بعض الشعر.