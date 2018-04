موقف جديدٌ آخر تعرّض له الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بفعل الرياح الشديدة، أثناء نزوله من الطائرة الرئاسية بقاعدة “أندروز” الجوية، بعد أن ألقى خطاباً جماهيرياً في ولاية “ميتشجان”.

Trump megafails while trying to use an umbrella upon his return to DC pic.twitter.com/re15WrSOmV

— Aaron Rupar (@atrupar) April 29, 2018