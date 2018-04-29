حاول سعود القحطاني المستشار بالديوان الملكي، تبرير البلاهة والصبيانية التي ظهر بها رئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ في بطولة المصارعة العالمية “رويال رامبل” التي استضافتها المملكة، ووصف تصرفاته بأنها “عفوية وتلقائية” لحفظ ماء وجهه.

وسخر نشطاء بشدة من التصرفات الصبيانية لرئيس هيئة الرياضة السعودية تركي آل الشيخ، والتي كان آخرها في بطولة المصارعة التي تستضيفها المملكة عندما تقمص دور الحكم لحظة فوز جون سينا، وكذلك الوليمة الضخمة التي أعدها لنجوم المصارعة العالمية من أجل التفاخر والتباهي بإنجازات وهمية.

ولتبرير تلك “السذاجة” وفي تغريدة (تطبيلية) دون سعود القحطاني ما نصه:”عفوية وتلقائية جميلة جدًا من صاحب القلب الأبيض والطموح العالي والنجاح الباهر أخي ابوناصر. ماذا كنت تريد منه؟ على ماقيل: يجي كنه مرشوش بنشا!”

وتابع موضحا ومحاولا حفظ ماء وجه “آل الشيخ” وفقا لما رصدته (وطن):”هذا حدث عالمي رياضي ترفيهي وهو بين فئة الشباب يتفاعل معهم بكل عفوية ومحبة وذلك في حدث عالمي يندر تكراره ونجاح نفخر به.”

عفوية وتلقائية جميلة جدًا من صاحب القلب الأبيض والطموح العالي والنجاح الباهر أخي ابوناصر. ماذا كنت تريد منه؟ على ماقيل: يجي كنه مرشوش بنشا! هذا حدث عالمي رياضي ترفيهي وهو بين فئة الشباب يتفاعل معهم بكل عفوية ومحبة وذلك في حدث عالمي يندر تكراره ونجاح نفخر به. — سعود القحطاني (@saudq1978) April 29, 2018

وسخر ناشطون بمواقع التواصل من الظهور الغير لائق، لمستشار ولي العهد السعودي ورئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ أول أمس، الجمعة، خلال منافسات المصارعة الحرة في بطولة “أعظم رويال رامبل” المقام في جدة.

وبحسب مقطع متداول يظهر “آل الشيخ” المفترض أنه مسؤول رفيع وممثل للمملكة، بمظهر طفل صغير “أبله” عندما انفعل مع (الضربة القاضية) التي وجهها جون سينا للمصارع “ترابل اتش”، وتقمص دور الحكم وبدأ في العدّ الذي يحسم فوز أحد المصارعين وينهي الجولة.

لا ومستشار بعد 😂😂👇👇👇 pic.twitter.com/j11oT1KPOr — بندر مبارك آل شافي (@Bandaralshafi) April 27, 2018

وأيضا تداول ناشطون صورة أثارت سخرية واسعة، لـ”آل الشيخ” حيث ظهر هو وأطفاله مع نجم مصارعة المحترفين الشهير “أندرتيكر”.

وتظهر الصورة المتداولة على نطاق واسع “آل الشيخ” وطفليه بجانب المصارع الضخم، وقد بدا على وجه مستشار “ابن سلمان” سعادة غامرة وابتسامة عريضة جعلته محل سخرية النشطاء.

تركي ال الشيخ مع اندرتيكر 📸 فرحان اكثر من اطفاله 😅 pic.twitter.com/uf9O8Zqck0 — معلومات كرة القدم (@Fact_Footba11) April 28, 2018

يشار إلى أنه أول أمس، وعلى أنغام الموسيقى الشرقية وفي أجواء هادئة، أقام المستشار بالديوان الملكي، تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة بالسعودية، مأدبة عشاء لفريق المصارعين المحترفين بمسابقة WWE التي تنظم في المملكة لأول مرة.

وكان من أبرز حضور حفل العشاء المصارع الشهير “أندر تيكر” وظل تركي آل الشيخ يتبادل أطراف الحديث مع «فينس ماكمان» المدير التنفيذي لبطولة الاتحاد العالمي للمصارعة الحرة.