شن السياسي التونسي المعروف محمد الهاشمي، هجوما عنيفا على النظام السعودي الحالي بسبب سياسته التي تسببت في إهدار مقدرات الشعب وانهيار الاقتصاد، مشيرا إلى المليارات التي ضيعها “ابن سلمان” على مشاريع الترفيه بالمملكة وكذلك “الجزية” التي دفعها لترامب لتثبيت انقلابه داخل القصر الملكي.

ودون “الهاشمي” في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بتويتر رصدتها (وطن) ساخرا ومهاجما “آل سعود” ما نصه:”أجمل التهاني ل #السعودية : بوضع حجر الأساس ل #القدية أكبر مشروع ترفيهي في العالم، وأكبر ملهى عالمي في #نيوم، وفتح أحدث وأجمل دور سينما في العالم، ودفع أكبر جزية في تاريخ العالم والتواطؤ مع #ترامب ناقل السفارة الأمريكية إلى #القدس المحتلة.”

وتابع هجومه العنيف:”سيلعنكم التاريخ، ويلعنكم اللاعنون.”

أجمل التهاني ل #السعودية :

بوضع حجر الأساس ل #القدية أكبر مشروع ترفيهي في العالم

وأكبر ملهى عالمي في #نيوم

وفتح أحدث وأجمل دور سينما في العالم

ودفع أكبر جزية في تاريخ العالم

والتواطؤ مع #ترامب ناقل السفارة الأمريكية إلى #القدس المحتلة.

سيلعنكم التاريخ،

ويلعنكم اللاعنون. https://t.co/H8RsO4jZz7 — محمد الهاشمي الحامدي (@MALHACHIMI) April 29, 2018

وكان العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز،قد وضع مساء السبت، حجر الأساس لمشروع “القدية” الترفيهي.

وتمتد المدينة الترفيهية على مساحة تتجاوز 334 كيلومترا مربعا، وسيتم إنشاؤها غرب العاصمة السعودية، الرياض.

وحسب الرئيس التنفيذي للمشروع مايكل رينينجر، فإن مساحة المشروع تتجاوز 2.5 ضعف مساحة ديزني وورلد، أو 100 ضعف مساحة سنترال بارك.

كما شهد افتتاح أول دار سينما بالسعودية بعد أكثر من 35 عاما من المنع جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، بين مؤيد ورافض لهذه الخطوة التي تشكل قطيعة مع ممارسات النظام السعودي منذ عقود.

وحظرت المملكة دور السينما في أوائل ثمانينيات القرن الماضي، تحت ضغط من التيار الديني المحافظ الذي نادى بتقييد وسائل الترفيه العام والاختلاط بين الجنسين.

وبرغم انعدام الأرقام المنشورة من قبل المؤسسات السعودية عن مستوى الفقر، لدرجة أن قاعدة بيانات البنك الدولي خلت من بيانات الفقر التي تخص المملكة العربية السعودية. إلا أن بيانات لوزارة الشئون الاجتماعية تؤكد أن أكثر 1.5 مليون سعودي يستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي الذي تقدمه الوزارة، وتمثل مخصصات الموازنة لمواجهة برامج معالجة الفقر والبرامج الأخرى التي يستفيد منها المهمشون اجتماعيًا بالمملكة.

وتستمر معاناة السعوديين والوافدين منذ العامين الماضيين بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية وسياسة التقشف “غير المبررة” التي طالت كافة القطاعات الحيوية في البلاد، وهي إجراءات أدت إلى خفض العلاوات والإعانات الحكومية لقطاع واسع من المواطنين إضافة إلى تقليص الإنفاق وتسريح أعداد من الموظفين وفرض ضرائب ورسوم جديدة وغير مسبوقة طالت كافة سكان المملكة مواطنين ووافدين.

وتشير التقديرات إلى أن إجراءات التقشف الواردة ضمن “رؤية 2030” التي طرحها ولي العهد محمد بن سلمان قد توفر سيولة مالية، وتخفض نسبة العجز في الموازنة، لكنها ستحمل آثارا اجتماعية خطيرة، وستكون موجعة بالنسبة للطبقات الفقيرة والمتوسطة.