استنكر السياسي المصري المعروف الدكتور محمد البرادعي، الرئيس الأسبق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن دول الخليج ووصفه لها بأنها “بقرة حلوب” وكذلك تشدقه بالحماية الأمريكية لتلك الدول.

ودون “البرادعي” في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بتويتر رصدتها (وطن) ما نصه:”إعلان ترمب بزهو أن دولاً عربية كثيرة لا تستطيع العيش لمدة أسبوع دون الحماية الأمريكية وأن عليها أن تدفع ثمن ذَلِك أمر مهين ومخزى لنا جميعاً.”

وتابع متسائلا:”هل يدفعنا كل مانراه ونسمعه أن نفكر حتى فى مراجعة مسارنا وكيف يمكن أن نغير واقعنا ونوحد صفوفنا بحيث لانكون مجرد عالة على الغير أو بقرة حلوب؟”

إعلان ترمب بزهو أن دولاً عربية كثيرة لا تستطيع العيش لمدة أسبوع دون الحماية الأمريكية وأن عليها أن تدفع ثمن ذَلِك أمر مهين ومخزى لنا جميعاً. هل يدفعنا كل مانراه ونسمعه أن نفكر حتى فى مراجعة مسارنا وكيف يمكن أن نغير واقعنا ونوحد صفوفنا بحيث لانكون مجرد عالة على الغير أو بقرة حلوب؟ — Mohamed ElBaradei (@ElBaradei) April 29, 2018

وكان “ترامب” قد صرح بأن دولا بالشرق الأوسط «يتقلبون في المال بحيث يحتارون في كيفية إنفاقه»، مؤكدا أن «واشنطن ستجبرهم على دفع ما عليها من نفقات».

وأمام حشد من مؤيديه في ولاية ميتشجان الأمريكية، قال «ترامب»، إن الولايات المتحدة أنفقت سبعة مليارات دولار في الشرق الأوسط «هدرا ولم تجن منها شيئا».

وواصل «ترامب» هجومه على تلك الدول (دون أن يسمها) مؤكدا أنها «باتت من الغنى بحيث تجهل حتى ما تصنعه بأموالها».

وأضاف أنه طلب من دول المنطقة أن تدفع ما عليها، وقال: «سنجعلهم ينفقون وينفقون».

وكانت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية قد قالت إن «ترامب» انتقد زعيما خليجيا (لم يسمه) خلال محادثات بينهما منذ أسابيع قليلة، قائلا له: «من دوننا لن تستمروا في الحكم أسبوعين، وعليكم أن تستغلوا الطيران التجاري بدلا من طائراتكم الخاصة».

وذكرت صحيفة «واشنطن بوست» أن تصريحات الرئيس الأمريكي تلك، أثارت غضبا لدى حلفاء واشنطن بالمنطقة، خاصة السعودية والإمارات.

وأكدت الصحيفة الأمريكية أن «ترامب»، وإن لم يشر إلى دولة أو دول بعينها، لكن تصريحاته تعتبر «استخفافا بشكل خاص بحليفي واشنطن في المنطقة السعودية والإمارات، اللذين هم في نزاع مع إيران».