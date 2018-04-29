شهد موقع التدوين المصغر “تويتر” سجالا حادة بين الإعلامية اللبنانية والمذيعة في قناة “الجزيرة” غادة عويس ومستشار ولي عهد أبو ظبي عبد الخالق عبد الله.

بدأت القصة بزعم مستشار “ابن زايد” بأن قطر قدمت ما يجاوز 150 مليون دولار ثمنا لتحرير رهائنها والرهائن السعوديين الذين اختطفوا في العراق، مستدلا بتقرير لواشنطن بوست أكدت فيه بأن الأموال كانت بعلم السلطات العراقية وتم ايداعها البنك المركزي العراقي :” 50 مليون $ نقدا من قطر للارهابي قاسم سليماني ضمن صفقة الإفراج عن الرهان القطريين و100 مليون $ لعدة منضمات ارهابية من بينها كتائب حزب الله وجبهة النصرة.”

50 مليون $ نقدا من قطر للارهابي قاسم سليماني ضمن صفقة الإفراج عن الرهان القطريين و100 مليون $ لعدة منضمات ارهابية من بينها كتائب حزب الله وجبهة النصرة. https://t.co/XplX6gfPUw — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) April 28, 2018

لترد عليه غادة عويس قائلة:” ٥٠ مليونا ليست شيئا إن كانت لإنقاذ ارواح مواطنيها وكرامتهم!! ال٤٥٠ مليونا ثمن لوحة ليست حتى اصلية هو الكارثة. والكارثة الاكبر هو ال٥٠٠ مليار من حساب الشعب لعيون ايفانكا !! استحوا، لقد فضحتم انفسكم”.

٥٠ مليونا ليست شيئا إن كانت لإنقاذ ارواح مواطنيها وكرامتهم!! ال٤٥٠ مليونا ثمن لوحة ليست حتى اصلية هو الكارثة. والكارثة الاكبر هو ال٥٠٠ مليار من حساب الشعب لعيون ايفانكا !! استحوا، لقد فضحتم انفسكم https://t.co/hKQRIiY07u — Ghada Oueiss غادة عويس (@ghadaoueiss) April 28, 2018

ليرد مستشار “ابن زايد” مهاجما “عويس” قائلا:” انت التي اصبحت فضيحة الفضائح يا ست غادة بدفاعك المستميت عن دولة تمول الارهاب وتغذي عدم الاستقرار وتستخدم ثروة وطنية للتحريض ضد دول الجوار. لقد انحرفت مع قناة الجزيرة لخطاب التحريض والفبركة واستخدام لغة البذاءة التي لا تليق بإعلامية محترمة. اين الرشد والاتزان.”

انت التي اصبحت فضيحة الفضائح يا ست غادة بدفاعك المستميت عن دولة تمول الارهاب وتغذي عدم الاستقرار وتستخدم ثروة وطنية للتحريض ضد دول الجوار. لقد انحرفت مع قناة الجزيرة لخطاب التحريض والفبركة واستخدام لغة البذاءة التي لا تليق بإعلامية محترمة. اين الرشد والاتزان. — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) April 28, 2018

من جانبها، سخرت “عويس” من ادعاءاته مذكرة إياه بقصائد المدح بها وبالجزيرة سابقا:” جد استاذ عبد الخالق؟ وهذا الارهاب كله كان قبل او بعد ظهورك معي ببرنامج ما وراء الخبر حيث أشدت بي وبقطر وبالجزيرة ومهنيتها قبل عام ونصف العام فقط؟(الحلقة موجودة على يوتيوب إذا رغبت وكلامك كله موجود) على كل حال لا ألومك فأنت اختفيت فترة بالسجن بسبب تغريدة لم ترق لحاكمك.الله يعينك”.

جد استاذ عبد الخالق؟ وهذا الارهاب كله كان قبل او بعد ظهورك معي ببرنامج ما وراء الخبر حيث أشدت بي وبقطر وبالجزيرة ومهنيتها قبل عام ونصف العام فقط؟(الحلقة موجودة على يوتيوب إذا رغبت وكلامك كله موجود) على كل حال لا ألومك فأنت اختفيت فترة بالسجن بسبب تغريدة لم ترق لحاكمك.الله يعينك — Ghada Oueiss غادة عويس (@ghadaoueiss) April 28, 2018

ليزعم قائلا:” في اقل من سنة اي منذ 5 يونيو 2017 لا الجزيرة هي الجزيرة ولا غادة عويس هي غادة عويس. الجزيرة قناة لا تخاف الله وغادة اصبحت اعوذ بالله. اما قطر فالمشكلة منذ 1995 نهج الشقاوة كطفل شقي لا ينفع معه الحوار وجاء يوم العقاب المقاطعة بسبب تمويل الارهاب الذي كشفت تفاصيله اليوم واشنطن بوست”.

في اقل من سنة اي منذ 5 يونيو 2017 لا الجزيرة هي الجزيرة ولا غادة عويس هي غادة عويس. الجزيرة قناة لا تخاف الله وغادة اصبحت اعوذ بالله. اما قطر فالمشكلة منذ 1995 نهج الشقاوة كطفل شقي لا ينفع معه الحوار وجاء يوم العقاب المقاطعة بسبب تمويل الارهاب الذي كشفت تفاصيله اليوم واشنطن بوست — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) April 28, 2018

لترد “عويس” عليه بالقول:” هذا انت استاذ عبد الخالق معي انا غادة عويس “فضيحة الفضائح بدفاعي المستميت عن دولة تمول الارهاب…” وعلى قناة الجزيرة التي “انحرفت لخطاب التحريض والفبركة واستخدام لغة البذاءة التي لا تليق بإعلامية محترمة”.هنا كنتُ راشدة ومتزنة والآن لا ؟لن اقول استحِ بل الله يعينك مرة أخرى.

هذا انت استاذ عبد الخالق معي انا غادة عويس "فضيحة الفضائح بدفاعي المستميت عن دولة تمول الارهاب…" وعلى قناة الجزيرة التي "انحرفت لخطاب التحريض والفبركة واستخدام لغة البذاءة التي لا تليق بإعلامية محترمة".هنا كنتُ راشدة ومتزنة والآن لا ؟لن اقول استحِ بل الله يعينك مرة أخرى pic.twitter.com/cUx9lEehAr — Ghada Oueiss غادة عويس (@ghadaoueiss) April 28, 2018

يشار إلى أن مستشار “ابن زايد” تعمد إبراز ما كشفه تقرير واشنطن بوست، حول أن المبالغ المذكورة هي “مقترحات” قدمها المفاوضون ولكن قطر “رفضت” في النهاية.

كما أوضحت الصحيفة أن بعض النصوص المسربة تم إعادة صياغتها بهدف التضليل، موضحة أن سفير قطر بالعراق وصف الفصائل باللصوص.