في موقف مثير للجدل، نعى الإعلامي السعودي المعروف لؤي الشريف الفتاة الإسرائيلية “إيلا” التي لقيت حتفها جراء الفيضان الذي ضرب البحر الميت.

وكانت “إيلا” عضوا بالبرنامج التحضيري للجيش الإسرائيلي كما أخبر بيان لجيش الاحتلال.

وكتب “لؤي” في منشوره ما نصه:” إيلا.. لقد تعرفت عليك من خلال الإنترنت فقط وتعاهدنا على أن نلتقي عندما يحل السلام”

وتابع:”أصلي لرب يعقوب والجنود أن ترقد روحك بسلام وأن يحيا ذكرك طيبا”

"أصلي لرب يعقوب والجنود أن ترقد روحك بسلام".. الإعلامي السعودي لؤي شريف ينعى الفتاة الإسرائيلية #إيلا التي لقيت حتفها جراء الفيضان الذي ضرب البحر الميت pic.twitter.com/qBin3cIUyl — تلسكوب نيوز (@telenewsn) April 29, 2018

يشار إلى أنه في مارس الماضي، احتفت بعضُ وسائل الإعلام الإسرائيليّة، بمقطع مصوّر نشره لؤي الشريف، يتحدث فيه اللغة العبرية بطلاقة.

ونشر الشريف عبر حسابه على “تويتر” رسالة مسجّلة يتوجّه ويُخاطبُ من خلالها الإسرائيليين، لطمأنتهم بعد كلام وليّ العهد السعودي، محمد بن سلمان؛ عن سعي السعودية لامتلاك قنبلة نووية ردًا على إيران في حال قرّرت الأخيرة تصنيع قنبلة نووية، حسب تعبيره.

وقال الشّريف في الفيديو: “أقول للصحافة الإسرائيلية وللشعب اليهودي: هل سبق أن هدّدت المملكة في أي وقت جيرانها؟ الجواب: لا، هل للسعودية أطماع لتتوسع في المنطقة؟ الجواب: لا، الكلام من الأمير محمد كان للدفاع عن النفس وضد من يقوم بتهديد جيرانه وله أطماع توسعية في المنطقة.. فاقرأوا الأخبار بدقة يا شعب إسرائيل “.

واستغلت الصّحف الإسرائيلية الحدث، لدعوة السعوديين بأن يقتدوا بهذا الشاب ويتعلموا اللغة العبرية، كما شرعت بعضُ وسائل الإعلام الإسرائيلية، في الترويج للتطبيع “السعودي – الإسرائيلي” وتصدير فكرة أن التطبيع صار أمرا واقعا أقرّه الحاكم الفعلي للسعودية محمد بن سلمان.

وأشادت إحدى الصحف الإسرائيلية بالشاب السعودي في تقرير؛ بالقول: “أثار لؤي الشريف دهشة لدى متابعيه متحدثي العربية والعبرية في تويتر، عندما نشر أمس مقطع فيديو يجيب فيه بالعبرية بمستوى عال عن مخاوف طُرحت في عدد من الصحف العبرية ضد بن سلمان وضد البرنامج النووي السعودي”.

واعتبرت مواقع إخبارية عربيّة، أن المقطع الذي نشره الشريف “ليس عاديًا”، فقد “سجّله باللغة العبرية ويتحدّث فيه بطلاقةٍ عن النووي السعودي، خاصة في ظلّ التسريبات التي تكشف مخطّط المملكة وابن سلمان للحصول على السلاح النووي، والمفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة بهذا الشأن، ما أثار استياء إسرائيل الذي تبيّن أنه يرفض رفضًا قاطعًا السماح للرياض بتطوير سلاح نووي”.

وذكر أحد المواقع العربية، أن الشريف “معروفٌ بعلاقته القوية مع الديوان الملكي، وبدوره الكبير في مؤسسة “مسك” التابعة لوليّ العهد السعودي، واللافت في التسجيل أنه يستهلّه بالبسملة التي يُترجمها الى العبرية”.

كذلك يردّ الشريف على تساؤلات متابعيه على حسابه الذي يستفسرون عن سبب تمكّنه وإتقانه للغة العبرية، ليجيب “لأنني مهتمّ بالتراث اليهودي والتاريخ بشكل عام”.

وفي استفسار آخر عن كيفية تعلّم العبرية على ما يبدو داخل السعودية، يقول الشريف “سيكون لي منصّة تعليمية لتعليم اللغات والتاريخ سيتم إطلاقها قريبًا بإذن الله. سيكون فيها كورس لغة عبرية للمبتدئين 101، فإذا تنتظرها يكون أفضل لإنها ستكون مميزة في تعليم العبرية بالعربية، ودروس تطبيقية، والدروس عبارة عن قصة من بدايتها لنهايتها”، بحسب تعبيره.