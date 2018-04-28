رفض سكان غاضبون في مدينة أواكساكا المكسيكية، إفراج الشرطة عن متهمٍ باغتصاب فتاة صغيرة، وقرروا تنفيذ العقوبة بأنفسهم، فإلقائه في قفص تماسيح.

وفور خروج المتهم من مركز الشرطة، تم الاعتداء عليه بالضرب المبرح، وبدا للسكان الغاضبين أن هذا العقاب قليل بحقه، لذا قرروا إطعامه للتماسيح.

ووسط تجمع حوالي 50 شخصا من أهل وأقارب الضحية، تم إلقاء الشاب والبالغ (20 عاما) في قفص تماسيح.، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام محلية

وتمكن رجال الأمن من تفريق الأهالي الغاضبين وإنقاذ حياة الشاب في اللحظة المناسبة، ونقله إلى مستشفى محلي بعد تعرضه لجروح خطرة في مناطق متفرقة من جسده.