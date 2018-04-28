أثار أبٌ سعودي حالةً من الجدل بين مستخدمي مواقع التواصل الإجتماعي، بعدما استعرض سيارة من نوع “” قام بإهدائها لبناته الثلاث.

 

ويظهر في الفيديو المتداول، السيارة الفخمة، وقد ألصق الأب على زجاجها الأمامي صور بناته.

 

ووّجه الأب حديثه لبناته الثلاث قائلاً إنّه قدم السيارة هدية لهنّ، ولكلّ واحدة منهنّ مفتاحاً خاصاً بها، مشيراً إلى أنها “هدية رمزية لأدبهنّ واجتهادهنّ في دراستهنّ”.

 

بعد ذلك، قبّلت الفتيات يدَ وقدمَ أبيهن على تلك الهدية.

واستغرب معلّقون مما قام به الأب، مشيرين إلى أن عُمر بناته لا يتطابق مع العمر المسموح له بقيادة المركبة، معتبرين أن ما فعله لا يعدو كون “هياطاً”.بحسبهم

 

ودعا آخرون الأبّ إلى عدم استعراض ثراءه وحياته الخاصة؛ لإنّ هناك محرومون من هكذا أمور.

يشار إلى انّ الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز أصدر في سبتمبر الماضي مرسوما ملكيا يسمح للمرأة بقيادة السيارة داخل البلاد، ومنذ صدور هذا القرار بدأت المملكة تشهد تغيرات جذرية، رأى فيها محللون أنها اتجاهاً نحو “العلمنة” تطبيقاً لرؤية ولي العهد محمد بن سلمان.

 

 