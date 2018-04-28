أثار أبٌ سعودي حالةً من الجدل بين مستخدمي مواقع التواصل الإجتماعي، بعدما استعرض سيارة من نوع “جيب لكزس” قام بإهدائها لبناته الثلاث.

ويظهر في الفيديو المتداول، السيارة الفخمة، وقد ألصق الأب على زجاجها الأمامي صور بناته.

ووّجه الأب حديثه لبناته الثلاث قائلاً إنّه قدم السيارة هدية لهنّ، ولكلّ واحدة منهنّ مفتاحاً خاصاً بها، مشيراً إلى أنها “هدية رمزية لأدبهنّ واجتهادهنّ في دراستهنّ”.

بعد ذلك، قبّلت الفتيات يدَ وقدمَ أبيهن على تلك الهدية.

فيديو

شاهد.. مواطن يهدي بناته جيب لكزس.#منوعات pic.twitter.com/2hKuCbK8IP — فيديوهات وروابط الأحداث (@videohat_1) ٢٨ أبريل ٢٠١٨

واستغرب معلّقون مما قام به الأب، مشيرين إلى أن عُمر بناته لا يتطابق مع العمر المسموح له بقيادة المركبة، معتبرين أن ما فعله لا يعدو كون “هياطاً”.بحسبهم

ودعا آخرون الأبّ إلى عدم استعراض ثراءه وحياته الخاصة؛ لإنّ هناك محرومون من هكذا أمور.

ينعنبو الهياط بس . — مَ المري 🍂 . (@_M_almari) ٢٨ أبريل ٢٠١٨

لماذا وصل الحال ببعض الاشخاص عرض حياتهم الخاصة على الآخرين.

إلا يعلمون أن البعض محروم من (العاطفة، والمال، والحياة الكريمة).

أعتقد أن البعض لا يجد لذة ما يقدم إلا عندما يتحول العطاء إلى رياء ، وهياط، فيذهب الاجر، ويحصل الحسد ،والحقد من العامة. — MOAMMED AL SAREI (@malsarei) ٢٨ أبريل ٢٠١٨

يقدر يهديهم بدون مايصور … وفي الاخير السيارة له هو اللي بيستخدمها — أحمد عسيري (@AhmedAsiri) ٢٨ أبريل ٢٠١٨

لا حول ولا قوة إلا بالله قيمة مبلغ هذا الجيب إذا استغلت في ما يرضي رب العزة والجلال بتسديد ديون معسرين أو أيتام أو فقراء ونحن مقبلون على شهر كريم — أبو حمد الفقيري (@gmkkff68) ٢٨ أبريل ٢٠١٨

كل اب من حقه يهدي بناته وهذا شي مشروع له لكن اعتقد التصوير وعدم مراعات ذوي الدخل المحدود واليتامى امر غير مقبول للعامه الله يستر عليك وعلى بناتك هذي وجهة نظري — عبدالله الربيعان🇸🇦 (@abod22n1) ٢٨ أبريل ٢٠١٨

وفي الاخير السيارة باسمه ومعه طول الوقت والي تبغى تطلع تستأذن منه وتخلي اخواتها يلبسون ويخرجون معها😆.

ماش ماهي زي ما صورتوها. — Phantom Al-Ghamdi 🇸🇦 (@Ghamdi_Phantom) ٢٨ أبريل ٢٠١٨

يشار إلى انّ الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز أصدر في سبتمبر الماضي مرسوما ملكيا يسمح للمرأة السعودية بقيادة السيارة داخل البلاد، ومنذ صدور هذا القرار بدأت المملكة تشهد تغيرات جذرية، رأى فيها محللون أنها اتجاهاً نحو “العلمنة” تطبيقاً لرؤية ولي العهد محمد بن سلمان.