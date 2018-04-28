سخرت الإعلامية اللبنانية والمذيعة المعروفة بقناة “الجزيرة” غادة عويس، من التصرفات الصبيانية لرئيس هيئة الرياضة السعودية تركي آل الشيخ، والتي كان آخرها في بطولة المصارعة التي تستضيفها المملكة عندما تقمص دور الحكم، وكذلك الوليمة الضخمة التي أعدها لنجوم المصارعة العالمية من أجل التفاخر والتباهي بإنجازات وهمية.

ودونت “عويس” في تغريدتها التي رصدتها (وطن) وأرفقت بها صورتين لـ”آل الشيخ” إحداهما بجوار حلبة المصارعة والأخرى للوليمة التي أعدها، ما نصه:”فظيع كم هو حضاري وراق وأنيق هذا التركي ال شيخ الى حدّ أنه يذكّرني بالعصور الوسطى”

فظيع كم هو حضاري وراق وأنيق هذا التركي ال شيخ الى حدّ أنه يذكّرني بالعصور الوسطى🤣 pic.twitter.com/h4yIZcioyG — Ghada Oueiss غادة عويس (@ghadaoueiss) April 28, 2018

وسخر ناشطون بمواقع التواصل من الظهور الغير لائق، لمستشار ولي العهد السعودي ورئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ أمس، الجمعة، خلال منافسات المصارعة الحرة في بطولة “أعظم رويال رامبل” المقام في جدة.

وبحسب مقطع متداول يظهر “آل الشيخ” المفترض أنه مسؤول رفيع وممثل للمملكة، بمظهر طفل صغير “أبله” عندما انفعل مع (الضربة القاضية) التي وجهها جون سينا للمصارع “ترابل اتش”، وتقمص دور الحكم وبدأ في العدّ الذي يحسم فوز أحد المصارعين وينهي الجولة.

لا ومستشار بعد 😂😂👇👇👇 pic.twitter.com/j11oT1KPOr — بندر مبارك آل شافي (@Bandaralshafi) April 27, 2018

وتداول ناشطون أيضا مقطع فيديو يكشف عن حالة التناقض الغريبة التي وصلت لها المملكة العربية السعودية التي تعد من أغنى الدول.

فبينما يقوم المستشار في الديوان الملكي السعودي ورئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ بعمل وليمة ضخمة لنجوم المصارعة العالمية من أجل التفاخر والتباهي بإنجازات وهمية، رصد الناشطون عدد من الحالات لمواطنين سعوديين يسدون رمقهم من الطعام من حاويات الزبالة.

ورصد الفيديو حالة لسيدة برفقة ابنتيها الصغيرتين وهما ينتقيان ما يصلح لأكله، لينتقل الفيديو عارضا حالة أخرى لمواطن آخر يدعى “سعد” وهو يبحث عن الطعام في أحد الأكياس التي انتشلها من القمامة.

وبسؤاله عما يعمل أوضح أنه يبحث عن طعام له ولأسرته.

وكان “آل الشيخ” رئيس الهيئة العامة للرياضة قد أقام مساء الخميس، حفل عشاء لـ”فينس ماكمان” المدير التنفيذي لبطولة الاتحاد العالمي للمصارعة الحرة فينس، وعدد من نجوم المصارعة الحرة الموجودين في المملكة.

#السعودية#تركي_بعر

تركي يستضيف نجوم المصارعه ع مأدبة العشاء ع حساب الديوان الملكي

تذاكرهم

سكنهم

مقابل حضورهم

قيمتها تسد جوع ٢٠ عائلة سعودية لشهور

ومن جانب اخر الشعب ياكل من القمامه #عندما ثروات البلد تكون ف ايادي الاطفال

تابعو المقطع كامل 👇 pic.twitter.com/v7I9OyXYcW — ⚡️الزلزال-qtr⚡️ (@zelzal_qtr) April 26, 2018

وحضر حفل العشاء عدة نجوم من الذين سيشاركون في فعالية الرويال رامبل التي ستقام على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة الجمعة.

وظهر في فيديو الحفل المصارع مارك هنري وهو يرتدي جلبابا أبيض، وتركي آل شيخ وهو يتبادل الأحاديث مع ضيوفه على وقع أنغام موسيقى شرقية، كانت تعزفها فرقة حاضرة في مكان إقامة المأدبة.