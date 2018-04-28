سخرت الإعلامية اللبنانية والمذيعة المعروفة بقناة “، من التصرفات الصبيانية لرئيس هيئة الرياضة ، والتي كان آخرها في بطولة المصارعة التي تستضيفها المملكة عندما تقمص دور الحكم، وكذلك الوليمة الضخمة التي أعدها لنجوم المصارعة العالمية من أجل التفاخر والتباهي بإنجازات وهمية.

 

ودونت “عويس” في تغريدتها التي رصدتها (وطن) وأرفقت بها صورتين لـ”آل الشيخ” إحداهما بجوار حلبة المصارعة والأخرى للوليمة التي أعدها، ما نصه:”فظيع كم هو حضاري وراق وأنيق هذا التركي ال شيخ الى حدّ أنه يذكّرني بالعصور الوسطى”

 

 

وسخر ناشطون بمواقع التواصل من الظهور الغير لائق، لمستشار ولي العهد السعودي ورئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ أمس، الجمعة، خلال منافسات المصارعة الحرة في بطولة “أعظم رويال رامبل” المقام في .

 

وبحسب مقطع متداول يظهر “آل الشيخ” المفترض أنه مسؤول رفيع وممثل للمملكة، بمظهر طفل صغير “أبله” عندما انفعل مع (الضربة القاضية) التي وجهها جون سينا للمصارع “ترابل اتش”، وتقمص دور الحكم وبدأ في العدّ الذي يحسم فوز أحد المصارعين وينهي الجولة.

 

 

وتداول ناشطون أيضا مقطع فيديو يكشف عن حالة التناقض الغريبة التي وصلت لها المملكة العربية السعودية التي تعد من أغنى الدول.

 

فبينما يقوم المستشار في الديوان الملكي السعودي ورئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ بعمل وليمة ضخمة لنجوم المصارعة العالمية من أجل التفاخر والتباهي بإنجازات وهمية، رصد الناشطون عدد من الحالات لمواطنين سعوديين يسدون رمقهم من الطعام من حاويات الزبالة.

 

ورصد الفيديو حالة لسيدة برفقة ابنتيها الصغيرتين وهما ينتقيان ما يصلح لأكله، لينتقل الفيديو عارضا حالة أخرى لمواطن آخر يدعى “سعد” وهو يبحث عن الطعام في أحد الأكياس التي انتشلها من القمامة.

 

وبسؤاله عما يعمل أوضح أنه يبحث عن طعام له ولأسرته.

 

وكان “آل الشيخ” رئيس الهيئة العامة للرياضة قد أقام مساء الخميس، حفل عشاء لـ”فينس ماكمان” المدير التنفيذي لبطولة الاتحاد العالمي للمصارعة الحرة فينس، وعدد من نجوم المصارعة الحرة الموجودين في المملكة.

 

 

وحضر حفل العشاء عدة نجوم من الذين سيشاركون في فعالية الرويال رامبل التي ستقام على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة الجمعة.

 

وظهر في فيديو الحفل المصارع مارك هنري وهو يرتدي جلبابا أبيض، وتركي آل شيخ وهو يتبادل الأحاديث مع ضيوفه على وقع أنغام موسيقى شرقية، كانت تعزفها فرقة حاضرة في مكان إقامة المأدبة.