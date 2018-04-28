تصدّر وسم “”، موقع “تويتر” في سلطنة عُمان بعد الإعلان عن الدبلوماسي العُماني السابق ، عن عمر يناهز الـ52 عامًا في سجن “سمائل” حيث يقضي محكوميته 3 سنوات.

 

وعمل “البشام” في .

 

اتهام ومحاكمة .. 

 

وفي 8 فبراير/شباط 2016 حكمت محكمة ابتدائية في صحار شمالي عُمان على البشام، بالسجن 3 سنوات؛ بتهمة إعابة الذات الإلهية والسلطان قابوس بن سعيد، عبر سلسلة من الكتابات على فيسبوك وتويتر.

 

وفي 19 نوفمبر 2017، أيدت محكمة الاستئناف الحكم السابق للمحكمة الابتدائية بسجن البشام 3 سنوات، وكانت المحكمة العليا ألغت الحكم يوم 17 يناير/كانون الثاني 2017، وأعادت القضية إلى الاستئناف مجددًا.

 

حزن بين العُمانيين على “تويتر”

 

وعمّت حالة من الحزن النشطاء العمانيين على موقع “تويتر”، وسط دعوات للمتوفي “البشام” بالرحمة.ورأى البعض أنّه كان بحاجةٍ إلى أن ينال شيئاً من التسامح قبل رحيله.وفق قولهم

 

 