تصدّر وسم “#حسن_البشام_في_ذمه_الله”، موقع “تويتر” في سلطنة عُمان بعد الإعلان عن الدبلوماسي العُماني السابق حسن مبارك البشّام، عن عمر يناهز الـ52 عامًا في سجن “سمائل” حيث يقضي محكوميته 3 سنوات.

وعمل “البشام” في وزارة الخارجية العمانية.

اتهام ومحاكمة ..

وفي 8 فبراير/شباط 2016 حكمت محكمة ابتدائية في صحار شمالي عُمان على البشام، بالسجن 3 سنوات؛ بتهمة إعابة الذات الإلهية والسلطان قابوس بن سعيد، عبر سلسلة من الكتابات على فيسبوك وتويتر.

وفي 19 نوفمبر 2017، أيدت محكمة الاستئناف الحكم السابق للمحكمة الابتدائية بسجن البشام 3 سنوات، وكانت المحكمة العليا ألغت الحكم يوم 17 يناير/كانون الثاني 2017، وأعادت القضية إلى الاستئناف مجددًا.

حزن بين العُمانيين على “تويتر”

وعمّت حالة من الحزن النشطاء العمانيين على موقع “تويتر”، وسط دعوات للمتوفي “البشام” بالرحمة.ورأى البعض أنّه كان بحاجةٍ إلى أن ينال شيئاً من التسامح قبل رحيله.وفق قولهم

لروحه الطاهرة الف رحمة وسلام، مشاعر متلبدة بين الحزن وألم الفقد لهذا الرجل النبيل، صاحب الأحلام الجميلة والأمنيات، كان يستحق أن ينال شيئاً من التسامح قبل رحيله، التسامح الذي أصبحنا نفتقده كثيراً، مؤلم جداً هذا الفقد ومؤلم أكثر أن يرحل وهو محبوس لآرائه.

#حسن_البشام_في_ذمة_الله pic.twitter.com/TlGHIvUBO8 — المختار الهنائي (@MuktarOman) ٢٨ أبريل ٢٠١٨

عشت حياة غامضة ومحيرة وقاسية @AlbshamHassan ورحلت عنا وحيدا بين تلك الجدران الأربعة اللعينة وكم كنا عاجزين عن تقديم أي شي لك .. لم نفق من صدمة رحيل العزيز حمد الخروصي @hamed_alkharusi وإذا بك تصنع فراغا آخر في حياتنا #حسن_البشام_في_ذمة_الله رحمك الله وغفر لك pic.twitter.com/idkcMRIanE — علي هلال المقبالي (@3liHilal) ٢٨ أبريل ٢٠١٨

رحل البشام و بقت وطنيته ذكري بكل شخص يعرف هذا المواطن الغيور على بلده ، البشام غادر صحار أللهم اسكنه الفردوس أللهم سهل خفف عنه ، مواقف البشام الرجولية حين كان بالسفارة العمانية بدلهي لها قيمة ثمينة تجاه وطنة عمان .. السفير بذاك الوقت يعلم القصة .. #حسن_البشام_في_ذمة_الله — Abdullah Alshizawi (@AbdullahMAlShiz) ٢٨ أبريل ٢٠١٨

لم يكن حسن البلوشي ( أل بشام ) موظف عادي بوزارة الخارجية بل دبلوماسي وطني عماني ، له مواقف رائعة أثناء وجوده بجمهورية الهند ، حسن من رجال الفكر السياسي الاقتصادي الاجتماعي و هذه الميزة نادرة الوجود بشخصية دبلوماسية .. البعض يعتبرها وظيفه ترفيهية .. #حسن_البشام_في_ذمة_الله pic.twitter.com/auUv6e3Lhx — Abdullah Alshizawi (@AbdullahMAlShiz) ٢٨ أبريل ٢٠١٨

اللهم ارحم واغفر لموتانا وموتى المسلمين

اللهم وسع مدخلهم وتغمد ارواحهم الجنه

“اتركوا الخَلق للخالق”

#حسن_البشام_في_ذمه_الله pic.twitter.com/HzKMrltd8w — SMO|1997🇴🇲 (@1997Smo) ٢٨ أبريل ٢٠١٨

#حسن_البشام_في_ذمه_الله رحمة الله تغشاك

مؤلم أن ترحل بهذه الطريقه لأنك في وطن لايقبل الإختلاف .

إلى متى !؟ pic.twitter.com/SYMlaU1zR5 — ZaHra 🇶🇦 #دار_قابوس (@DMaata) ٢٨ أبريل ٢٠١٨