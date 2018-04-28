بشرى تتحدث عن صورتها مع الممثل الإباحي شريف طلياني

حلّت الفنانة المصرية “بشرى” ضيفةً على برنامج “أنا وأنا”، المذاع على قناة “أون إي”، وتحدّثت لأول مرة عن الصورة التي ظهرت فيها إلى جانب ممثل أفلام إباحية، وأشارت الى موقفها من الملحدين، والشائعات التي تلاحقها.

وقالت “بشرى” في تعليقها على صورتها مع ممثل الأفلام الإباحية “شريف طلياني”، أثناء حضوره الدورة الـ 38 لمهرجان القاهرة السينمائي.

وعلق “طلياني” على قائلاً: “مع الفنانة الرقيقة بشرى أثناء مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.. بصراحة اتمنى اتجوزها”.

وقالت “بشرى” إنها لم تكن تعلم أن شريف طلياني الذي التقطت معه صورة فوتوغرافية ممثل أفلام بورنو.

وتابعت:“مكانش ماسك لافتة عليها ممثل بورنو.. أنا أصلًا مبتفرجش على أفلام بورنو ومكنتش أعرف هو مين”.

وأضافت الفنانة: “هو بالنسبة لي كأي مواطن من الشعب المصري، وصادفته كمعجب أراد أن يتصور معي، وليس على أي أساس آخر، وكل ما قاله هو أنه يعيش في إنجلترا”.

وتابعت: “حتى لو أخبرني بأنه ممثل بورنو وأراد أن يتصور معي كنت سأوافق فنحن ملك الناس كلها فهو ممثل في النهاية حتى لو اختلفت على اختياره”.

يذكر أن إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي تعرضت إلى حملة انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي؛ وذلك بعد ظهور، ممثل الأفلام الإباحية شريف طلياني، على “السجادة الحمراء”.

في سياقٍ آخر، علقت “بشرى”، على هجوم البعض على عالم الفيزياء البريطاني الشهير ستيفن هوكنج، بعد وفاته، بالقول: “بقينا عنصريين جدا.. وبنسيب الإنجاز المهم وبنمسك في تفاصيل هي بين العبد وربه”.

ووصفت بشرى، من يتطرقون إلى مثل هذا الهجوم بـ”المتطرفين”.

وقالت: “التطرف عدوي الأكبر.. وأنا أحترم الملحد طالما لا يؤذي، وهذه أفكاره وكل واحد بيتعلق من عرقوبه.. ومفيش حد بيتحاسب لحد”.

وعن شائعة زواجها من رجل الأعمال نجيب ساويرس، قالت إنها تتعامل مع مثل هذه الشائعات بالتهكم والسخرية

وبيّنت أن كل مشهور يتعرض لمثل هذه الأشياء في حياته: “مش أول مرة.. وعدى عليا كتير قبل كده.. ولو همشى ورا الشائعات هبقى واحدة فاضية”.