شن ناشطون بمواقع التواصل هجوما عنيفا على الكاتب المصري المقرب من النظام خالد منتصر، بعد سخريته من السنة النبوية و”دعاء السفر” الذي احتفى بأنباء متداولة عن منع إذاعته داخل شركة “مصر للطيران” بقرار من الشركة.

وقال “منتصر” في منشور له عبر صفحته الرسمية بـ”فيس بوك” رصدته (وطن)، بعد تداول أنباء عن قرار شركة “مصر للطيران” منع الإذاعة الداخلية لطائراتها ترديد دعاء السفر ساخرا من السنة النبوية والحديث الصحيح:” قررت شركة مصر للطيران جعل دعاء الركوب صامتاً بدون الصوت الجهوري ده اللي بيقول ينقلبون”

وتابع سخريته وتهجمه على ثوابت الإسلام كعادته:”تحية للشركة التي لم ترضخ لابتزاز السلفيين ،هذه الخطوة هي ترجمة بسيطة لمعني الدولة المدنية التي تحترم مبدأ التعدد وتحمل طائراتها كافة الأديان والأجناس وتطير بمحركات سليمة وبمهارة طاقم طيران مدرب وطاقم ضيافة كفء ولا تطير بدعاء الركوب”

وأكمل”وتذكروا أن دول العالم التي فيها أقل نسبة حوادث ليس في طائراتها دعاء الركوب بل تقدم خموراً علي الطائرة !!..ليس بدعاء الركوب ولا بمنع الخمور نحمي الطائرات من الحوادث بل بحسن الصيانة وكفاءة الطيارين والعاملين”

المنشور الذي عرض “منتصر”لموجة هجوم عنيفة من قبل النشطاء، الذين استنكروا تبجحه واستهزاءه بثوابت الدين، وطالبوا بمحاسبته لإهانته المعتقدات الدينية.

وكانت مصادر بالشركة الوطنية مصر للطيران، قالت إن ما تردد عن إلغاء الدعاءعلى الطائرات، عار تمامًا عن الصحة.

وأضافت أن الدعاء يجري تشغيله ولكن على النظام الصامت، بمعنى أنه يظهر على شاشات العرض داخل الطائرات أثناء إقلاعها بدون أي صوت.

وأوضحت المصادر أن الشركة تعمل دائما على راحة الركاب، وما يتوافق مع سلامة الطائرة.

ونشرت “بوابة أخبار اليوم” الحكومية الفيديو الإرشادي الجديد الذي عدلته شركة مصر للطيران والذي أثار جدلا بعد حذف صوت دعاء السفر.

وأوضح مصدر أن الدعاء يمكن الاستماع له من خلال سماعات الأذن الخاصة بكل راكب.