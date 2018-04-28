تداول ناشطون بمواقع التواصل مقطعا مصورا، لنجم المصارعة الحرة العالمي “” وهو يذكر في كلمة له، على هامش مسابقات بطولة “رويال رامبل” للمصارعة التي تستضيفها المملكة، الأمر الذي وصفه النشطاء بـ”حرقة دم” لقادة الحصار.

 

ووفقا للمقطع المتداول يقول “ري ميستيريو” لمحاوره، ردا على سؤال كيف أنه تمكن من كتابة اسمه باللغة العربية على زي المصارعة الذي يرتديه: ” طلبت من صديقي القطري الرائع كتابة اسمي بالعربي ففعل”، لينهي المذيع حواره معه فورا.

 

 

وكثرت تعليقات النشطاء على المقطع المتداول، حيث سخر البعض من قادة الحصار بقولهم إن “قطر الصغيرة جدا ذكرت رغما عنهم وعلى لسان شخص لم يتوقع منه هذا بالمرة”

 

 

 

 

 

 

 

وشارك 4 من المصارعين السعوديين الهواة في فعاليات الحدث لأول مرة بعد اجتيازهم لتجارب الأداء، وتم تقديمهم أمام الجماهير وسط حفاوة كبيرة، وعلى رأسهم منصور الشهيل الذي خاض تجارب سابقة في اتحادات صغيرة في الولايات المتحدة.

 

وضمن المنافسات تغلب “جون سينا” على “تريبل إتش” في نزال فردي، وتفوق “” في نزال التابوت.