تداول ناشطون بمواقع التواصل مقطعا مصورا، لنجم المصارعة الحرة العالمي “ري ميستيريو” وهو يذكر قطر في كلمة له، على هامش مسابقات بطولة “رويال رامبل” للمصارعة التي تستضيفها المملكة، الأمر الذي وصفه النشطاء بـ”حرقة دم” لقادة الحصار.

ووفقا للمقطع المتداول يقول “ري ميستيريو” لمحاوره، ردا على سؤال كيف أنه تمكن من كتابة اسمه باللغة العربية على زي المصارعة الذي يرتديه: ” طلبت من صديقي القطري الرائع كتابة اسمي بالعربي ففعل”، لينهي المذيع حواره معه فورا.

ري ماستيرو في #السعودية: طلبت من صديقي القطري الرائع كتابة اسمي بالعربي ففعل و Game Over يا إخوان.

يا ري ماستيرو مشينا لك موضوع صديقك من #قطر ووو، بس ليش تقول لهم في #نجد Game Over؟ شقصدك؟ 😃

عطني #تركي_وناسة.. سوف ندمرهم اليوم وفورا 😉#أعظم_رويال_رامبل pic.twitter.com/bZRJFcypFs — عبدالله بن حمد العذبة – #قطر🇶🇦 (@A_AlAthbah) April 28, 2018

وكثرت تعليقات النشطاء على المقطع المتداول، حيث سخر البعض من قادة الحصار بقولهم إن “قطر الصغيرة جدا ذكرت رغما عنهم وعلى لسان شخص لم يتوقع منه هذا بالمرة”

هذي اللي يسمونه كب العشا 🤦‍♂️ قدر الضغط احترق ياولد 😅 — الوجبه (@ojjjjiiiijjjjo) April 28, 2018

أحبطهم بالأجابة وذكر #قطر غصباً عنهم

لهم الدنيا ولكم الله

دائماً على نياتكم يا قطريين ترزقون ولا غالب لكم بإذن الله — علاء عناسوة 🇶🇦❤️🇯🇴 (@AnaswahAlaa) April 28, 2018

تركي وناسه بالانعاش ماااااات — bintalshiekh🇶🇦 (@GAlshiekh) April 28, 2018

🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣قويه والله قويه — 🌍المحقق العام🌍 (@almuhaqqalaam) April 28, 2018

بينجلطون 😂😂😂🇶🇦✌🏼 — نورة (@Nouraah_88) April 28, 2018

وشارك 4 من المصارعين السعوديين الهواة في فعاليات الحدث لأول مرة بعد اجتيازهم لتجارب الأداء، وتم تقديمهم أمام الجماهير وسط حفاوة كبيرة، وعلى رأسهم منصور الشهيل الذي خاض تجارب سابقة في اتحادات صغيرة في الولايات المتحدة.

وضمن المنافسات تغلب “جون سينا” على “تريبل إتش” في نزال فردي، وتفوق “أندرتيكر” في نزال التابوت.