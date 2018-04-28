في واقعة جديدة تؤكد مدى سطحيته وسذاجته، وفي الوقت الذي ينتشر فيه الذعر بين السعوديين بسبب صواريخ الحوثيين التي تمطر سماء المملكة يوميا، ظهر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في ملعب “الجوهرة” منشغلا بمتابعة بطولة “أعظم رويال رامبل” للمصارعة الحرة بمدينة جدة.

ونشر المصور السعودي سيف حموه في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن)، صورا لـ”ابن سلمان” وهو يتابع نزالات العرض من المقصورة الرئيسة للملعب.”

وعلق “حموه” على الصور بقوله: “من جديد ظهر وبان، الجوهرة تضيئ بحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ونائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير عبدالله بن بندر لتشريف ومتابعة أعظم رويال رامبل في الجوهرة، مرحبا ألف سيدي وشكرا على هالجمال”.

من جديد ظهر وبان 🇸🇦💚

الجوهره تضيئ بحضور ولي العهد الامير محمد بن سلمان

ونائب امير منطقة مكه المكرمه

الامير #عبدالله_بن_بندر

لتشريف ومتابعة #أعظم_رويال_رامبل في الجوهره

مرحبا الف سيدي وشكرا على هالجمال 💚🇸🇦 pic.twitter.com/b1HFnoWX8V — سيف حموه 🇸🇦 (@Saif_Hamoh) April 27, 2018

وبعد أيام من توعدها باستهداف القصور الملكية والمؤسسات الحكومية بالمملكة كرد على اغتيال قائدها “صالح الصماد”، أعلنت جماعة الحوثي اليوم، السبت، استهداف مؤسسات وأهداف حيوية في جازان بـ 8 صواريخ باليستية من نوع “بدر1”.

وأشارت قناة “المسيرة” المحسوبة على الحوثيين إلى أن القوة الصاروخية أطلقت 8 صواريخ باليستية من نوع “بدر 1” على أهداف اقتصادية وحيوية في جازان.

من جانبها، قالت صحيفة “عكاظ” السعودية، إن الدفاعات الجوية السعودية تمكنت من اعتراض وتدمير 4 صواريخ باليستية متجهة إلى جازان قادمة من اليمن.

ولم تكشف حتى الآن مصير الصواريخ الأربعة الأخرى، التي زعم “أنصار الله” أنهم أطلقوها.

وتوفي سعودي وتضرر منزلان، في محافظة صامطة (جنوبي جازان)، جراء سقوط شظايا لمقذوفات ميليشيات حوثية، في الحد الجنوبي السعودي.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم يحيى القحطاني، إن فرق الدفاع المدني باشرت ‏الجمعة، بلاغاً عن سقوط شظايا مقذوفات عسكرية أطلقتها عناصر حوثية من داخل الأراضي اليمنية باتجاه محافظة ‏صامطة.

وأضاف:”ما نتج عنها ‏وفاة مواطن، إضافة إلى تعرُّض منزلين وثلاث مركبات لأضرار مختلفة، وتمّ تنفيذ أعمال وتدابير الدفاع المدني المعتمدة في مثل هذه الحالات”.

باشر مدني #صامطه بلاغاً عن سقوط شظايا مقذوفات عسكرية أطلقتها عناصر حوثية من داخل الأراضي اليمنية ونتج عنها وفاة مواطن وتضرر منزلين وثلاث مركبات . pic.twitter.com/tr7saxcVoE — الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) April 28, 2018

وفي محاولة جديدة من “ابن سلمان” للتصدي لصواريخ الحوثي الباليستية التي أنهكت دفاعات المملكة الجوية، أعربت الحكومة السعودية عن رغبتها في شراء نظام القبة الحديدية الإسرائيلي المضاد للصواريخ.

ووفق ما نقلته صحيفة “باسلر تسايتونج” السويسرية، قال تاجر أسلحة أوروبي مقيم في العاصمة السعودية للرياض إن السعوديين يدرسون شراء السلع العسكرية الإسرائيلية بما في ذلك نظام الحماية النشطة الذي طورته شركة رافائيل لأنظمة الدفاع المتقدمة، ومجموعة إلتا للصناعات الفضائية الإسرائيلية.