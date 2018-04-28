بعد أن ظهر في افتتاح أول بطولة رسمية للعبة “البلوت” في المملكة وأفتى بجوازها رغم تحريم جزء كبير من العلماء لها، ها هو الداعية السعودي المقرب من النظام يعود لإثارة الجدل مجددا بالتلميح إلى جواز لعبة “المصارعة” تزامنا مع استضافة مدينة جدة، لعرض بطولة “أعظم رويال رامبل”.

وفي (تطبيلة) فاخرة جديدة لإرضاء تركي آل الشيخ المشرف على البطولة بصفته رئيس هيئة الرياضة، ولمنافقة نظام “ابن سلمان” الذي يرى في هذا الانحلال والعادات الغريبة على المجتمع السعودي المحافظ انفتاح وتطور، خرج “الكلباني” ليلمح بشكل ضمني إلى أن المصارعة مباحة من منظور الشريعة الإسلامية.

ودون في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بتويتر رصدتها (وطن) ما نصه:”صارعَ رسول الله صلى الله عليه وسلم ركانَةً على شاةٍ فصرعَهُ”

تلك التغريدة التي قوبلت بهجوم عنيف وردود غاضبة من قبل النشطاء، حيث عبر الكثير من المغردين عن استيائهم من الحال الذي وصل إليه بعض الدعاة في عهد “ابن سلمان” لدرجة تفصيل الفتاوى الدينية حسب أهواء الحاكم ومزاجه لأجل إرضائه.

يعرض بهذه التغريدة ويقصد بها المصارعة التي اقيمت في البارحة

ولكني اذا سأل سيقول لم اقصدها في التغريدة ولم اذكرها وهو يقصد ذلك

نعوذ بالله من الضلال بعد الهدى — ⚖️قانوني شرعي ⚖️ (@kuwMtzE) April 28, 2018

يا للاستدلال البارد في هذا الوقت!

لأن النبي صلى الله عليه وسلم صارع ركانة .. فالموسيقى في الحفل مباحة، والاختلاط فيه مباح، وكشف العورات على مرأى النساء مباح، والتعري مباح ..

ترى ما فيه أحد من المنكِرين قال ما يجوز أن الناس يتطارحون .. ما يحتاج هالاستدلال — عبدالله التميمي (@tamimi_86b) April 28, 2018

اعوذ بالله من الضلال هل صارعه على هذه الهيئة ؟ هل صارعه يتباهى امام الناس لاأدري هل غُمي على عينيك أم انت تحب الباطل أم انت تحابي فكلها مصائب اللهم ارنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلً وارزقنا اجتنابه — فواز العطار (@fawazzalatar) April 28, 2018

إن كان جلب الشاهد لدعم الحدث فهذا قل تأدب مع النبي ﷺ ولا يقدم هذا من كان للنبي محباً أو متبعاً أيورد نص على خلاف في صحته

أيورد هذا النص وفيه محمد ﷺ

لدعم واقع يمقته الإسلام وروحه وأهله ويجافي تعاليمه وأخلاقه ؟؟ — فالح الراهي الصفران (@falehy) April 28, 2018

نعم صارع النبي صلي الله عليه وسلم ركانةً (هل كانت ملابسهم علي هذه الهيئة وهذا الشكل العاري من الحشمة كما هو مشاهد في المصارعة ياشيخ عادل ؟(حسبنا الله ونعم الوكيل من أقوام يهشون للمنكر )

اللهم إحفظ بلادنا من كل سوء وأبرم لهذه الامة أمراً رشدايعزفية أهل طاعتك ويهدي فيه أهل معصيتك — إبراهيم فاضل (@IbraheamI) April 28, 2018

وتركزت تغريدات بعض النشطاء على السخرية من الداعية السعودي، وربط اسمه بوسم #اعظم_رويال_رامبل الذي تصدر قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر السعودية.

#اعظم_رويال_رامبل

اذا طلبت عادل الكلباني من دبليو دبليو اي pic.twitter.com/oesOh9t6vB — خالد الشهري 💙الهلال 💙 (@SONNgCRAq9OhtmW) April 27, 2018

وصول عادل الكلباني للحفاظ على اللقب pic.twitter.com/W3OHWH4AJY — خالد الحربي (@ToniHrb) April 27, 2018

حسبت مارك هنري الشيخ عادل الكلباني 😭😭😭😭😭😭😭😭😭 — Yousef (@iYouxsef) April 26, 2018

#المصارعه_الحره مادام صرنا فجأة اوروبيين اقترح يتواجه مارك هنري & عادل الكلباني لا تصعبون الموضوع تروا الدين يسر — ◾◼⬛🅰ziz⬛◼◾ (@ziz1982) April 27, 2018

@abuabdelelah#انحلال_ارض_الحرمين_لايعجبني

إذا رأيتم لحية كهذه تطوع نصوص الشريعة لتحليل المحرمات القطعية(نقض الولاء والبراء/اختلاط/تبرج/موسيقى/تعري…الخ) وبطريقة فجة مفضوحة.فانتفوها بأقرب حلاوة شعر ويفضل ماركة فيت..لعلها لاتبقي ولاتذر

إنها لحى السوء👌 pic.twitter.com/4WKFz9sQvd — شلال العتيبي (@shallal_otaibi) April 28, 2018

وفي محاولة منه لملمة فضيحة الأمس، تقدمت هيئة الرياضة السعودية التي يرأسها مستشار ولي العهد تركي آل الشيخ، باعتذار رسمي للسعوديين بسبب مشهد مخل بالآداب العامة عرض على شاشة التلفزيون السعودي أمس، الجمعة، خلال نقل فاعليات بطولة “أعظم رويال رامبل” لمصارعة المحترفين المقامة في مدينة جدة.

ووفقا لبيان الهيئة الذي نشرته عدة وسائل إعلام سعودية، قدمت هيئة الرياضة اعتذارها للمشاهدين والمتابعين لفعاليات WWE التي أقيمت أمس في جدة حيال اللقطة النسائية غير المحتشمة التي ظهرت كإعلان قبل إحدى الفقرات.

وأمس، الجمعة، شن ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي هجوما على التليفزيون الرسمي السعودي، بعدما ظهور فتيات عاريات على شاشته، عند نقل فعاليات “أعظم رويال رامبل”.

وفوجئ ملايين المشاهدين بظهور فتيات شبه عاريات تماما، على شاشة قناة “KSA sport”، التابعة للتليفزيون الرسمي السعودي، وهو ما دعا الكثيرين إلى انتقاد الأمر، مؤكدين أنه لا يليق بالمملكة أو تاريخها أو مكانتها الدينية.

وأكد ناشطون أنه للمرة الأولى منذ سنوات طويلة تظهر تلك المشاهد على شاشة التليفزيون الرسمي السعودي، وأبدوا امتعاضهم من إقامة تلك الفعالية بهذه التجاوزات في مكان قريب من مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وحاول البعض تبرير الواقعة بأن الفتيات كن جزءا من إعلان بثته القناة الأمريكية الناقلة للبطولة، والتي ينقل عنها التليفزيون السعودي، وأنهن لم يحضرن إلى المملكة، بل كانوا فقط جزءا من إعلان تم بثه على شاشة القناة الأمريكية، ضمن فعاليات تغطية البطولة الشهيرة.

وشارك 4 من المصارعين السعوديين الهواة في فعاليات الحدث لأول مرة بعد اجتيازهم لتجارب الأداء، وتم تقديمهم أمام الجماهير وسط حفاوة كبيرة، وعلى رأسهم منصور الشهيل الذي خاض تجارب سابقة في اتحادات صغيرة في الولايات المتحدة.

وضمن المنافسات تغلب “جون سينا” على “تريبل إتش” في نزال فردي، وتفوق “أندرتيكر” في نزال التابوت.

وكان إمام الحرم المكي السابق عادل الكلباني، قد شارك في افتتاح أول بطولة لـ”البلوت”، في السعودية، بتنظيم من الهيئة العامة للرياضة.

ونشرت وسائل إعلام سعودية فيديو وصورا للكلباني، الذي شارك بافتتاح البطولة رفقة مشاهير آخرين في مختلف المجالات.

وأثارت مشاركة الكلباني ردود فعل ساخطة في مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أبدى مغردون أسفهم على أدوار الدعاة خلال الفترة الحالية.