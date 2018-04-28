بعد أن ظهر في افتتاح أول بطولة رسمية للعبة “البلوت” في المملكة وأفتى بجوازها رغم تحريم جزء كبير من لها، ها هو الداعية السعودي المقرب من النظام يعود لإثارة الجدل مجددا بالتلميح إلى جواز لعبة “المصارعة” تزامنا مع استضافة مدينة ، لعرض بطولة “أعظم رويال رامبل”.

 

وفي (تطبيلة) فاخرة جديدة لإرضاء تركي آل الشيخ المشرف على البطولة بصفته رئيس هيئة الرياضة، ولمنافقة نظام “ابن سلمان” الذي يرى في هذا الانحلال والعادات الغريبة على المجتمع السعودي المحافظ انفتاح وتطور، خرج “الكلباني” ليلمح بشكل ضمني إلى أن المصارعة مباحة من منظور الشريعة الإسلامية.

 

ودون في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بتويتر رصدتها (وطن) ما نصه:”صارعَ رسول الله صلى الله عليه وسلم ركانَةً على شاةٍ فصرعَهُ”

 

 

تلك التغريدة التي قوبلت بهجوم عنيف وردود غاضبة من قبل النشطاء، حيث عبر الكثير من المغردين عن استيائهم من الحال الذي وصل إليه بعض الدعاة في عهد “ابن سلمان” لدرجة تفصيل الفتاوى الدينية حسب أهواء الحاكم ومزاجه لأجل إرضائه.

 

 

 

 

 

 

وتركزت تغريدات بعض النشطاء على السخرية من الداعية السعودي، وربط اسمه بوسم #اعظم_رويال_رامبل الذي تصدر قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر .

 

 

 

 

 

 

وفي محاولة منه لملمة فضيحة الأمس، تقدمت هيئة الرياضة السعودية التي يرأسها مستشار ولي العهد تركي آل الشيخ، باعتذار رسمي للسعوديين بسبب مشهد مخل بالآداب العامة عرض على شاشة التلفزيون السعودي أمس، الجمعة، خلال نقل فاعليات بطولة “أعظم رويال رامبل” لمصارعة المحترفين المقامة في مدينة جدة.

 

ووفقا لبيان الهيئة الذي نشرته عدة وسائل إعلام سعودية، قدمت هيئة الرياضة اعتذارها للمشاهدين والمتابعين لفعاليات WWE التي أقيمت أمس في جدة حيال اللقطة النسائية غير المحتشمة التي ظهرت كإعلان قبل إحدى الفقرات.

 

وأمس، الجمعة، شن ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي هجوما على التليفزيون الرسمي السعودي، بعدما ظهور فتيات عاريات على شاشته، عند نقل فعاليات “أعظم رويال رامبل”.

 

وفوجئ ملايين المشاهدين بظهور فتيات شبه عاريات تماما، على شاشة قناة “KSA sport”، التابعة للتليفزيون الرسمي السعودي، وهو ما دعا الكثيرين إلى انتقاد الأمر، مؤكدين أنه لا يليق بالمملكة أو تاريخها أو مكانتها الدينية.

 

وأكد ناشطون أنه للمرة الأولى منذ سنوات طويلة تظهر تلك المشاهد على شاشة التليفزيون الرسمي السعودي، وأبدوا امتعاضهم من إقامة تلك الفعالية بهذه التجاوزات في مكان قريب من مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

 

وحاول البعض تبرير الواقعة بأن الفتيات كن جزءا من إعلان بثته القناة الأمريكية الناقلة للبطولة، والتي ينقل عنها التليفزيون السعودي، وأنهن لم يحضرن إلى المملكة، بل كانوا فقط جزءا من إعلان تم بثه على شاشة القناة الأمريكية، ضمن فعاليات تغطية البطولة الشهيرة.

 

وشارك 4 من المصارعين السعوديين الهواة في فعاليات الحدث لأول مرة بعد اجتيازهم لتجارب الأداء، وتم تقديمهم أمام الجماهير وسط حفاوة كبيرة، وعلى رأسهم منصور الشهيل الذي خاض تجارب سابقة في اتحادات صغيرة في الولايات المتحدة.

 

وضمن المنافسات تغلب “جون سينا” على “تريبل إتش” في نزال فردي، وتفوق “أندرتيكر” في نزال التابوت.

 

وكان إمام الحرم المكي السابق عادل الكلباني، قد شارك في افتتاح أول بطولة لـ”البلوت”، في السعودية، بتنظيم من الهيئة العامة للرياضة.

 

ونشرت وسائل إعلام سعودية فيديو وصورا للكلباني، الذي شارك بافتتاح البطولة رفقة مشاهير آخرين في مختلف المجالات.

 

 

وأثارت مشاركة الكلباني ردود فعل ساخطة في مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أبدى مغردون أسفهم على أدوار الدعاة خلال الفترة الحالية.

 

 