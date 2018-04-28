بعد أيام من توعدها باستهداف القصور الملكية والمؤسسات الحكومية بالمملكة كرد على اغتيال قائدها “صالح الصماد”، أعلنت جماعة الحوثي اليوم، السبت، استهداف مؤسسات وأهداف حيوية في جازان بـ 8 صواريخ باليستية من نوع “بدر1”.

وأشارت قناة “المسيرة” المحسوبة على الحوثيين إلى أن القوة الصاروخية أطلقت 8 صواريخ باليستية من نوع “بدر 1” على أهداف اقتصادية وحيوية في جازان.

من جانبها، قالت صحيفة “عكاظ” السعودية، إن الدفاعات الجوية السعودية تمكنت من اعتراض وتدمير 4 صواريخ باليستية متجهة إلى جازان قادمة من اليمن.

ولم تكشف حتى الآن مصير الصواريخ الأربعة الأخرى، التي زعم “أنصار الله” أنهم أطلقوها.

وأمس، الجمعة، أعلن التحالف العربي أن قوات الدفاع الجوي اعترضت صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون من اليمن باتجاه مدينة نجران.

وقال المتحدث باسم التحالف العربي العقيد الركن تركي المالكي، في بيان، إنه “في تمام الساعة 12:46 من ظهر أمس رصدت قوات الدفاع الجوي للتحالف إطلاق صاروخ باليستي من قبل المليشيا الحوثية من داخل الأراضي اليمنية (شمال عمران) باتجاه أراضي المملكة”، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وأضاف المالكي أن “الصاروخ كان باتجاه مدينة نجران وأطلقته المليشيا بطريقة متعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، وقد تمكنت قوات الدفاع الجوي للتحالف من اعتراضه، ونتج عن ذلك تناثر شظايا الصواريخ على الأحياء السكنية ولم يسجل أية إصابات أو اضرار حتى وقت إعداد هذا البيان”.

وقبل أيام وفي رد على اغتيال التحالف الذي تقوده السعودية لأبرز قاداتها، توعدت جماعة الحوثيين في بيان رسمي برد عنيف وقاس على مقتل “صالح الصماد”، وحذرت المواطنين السعوديين من الاقتراب من القصور الملكية أو المؤسسات الحكومية حيث سيتم استهدافها من الداخل و”ستشتعل نارا”.. بحسب البيان.

ودعا الحوثيون الشركات الأجنبية إلى “مغادرة الأراضي السعودية فورا”، وحذروا من أن “قصورا ومؤسسات ذات أهمية سوف تشتعل داخل المملكة وقد أعذر من أنذر”.

وبحسب موقع قناة “الميادين” فإن جماعة الحوثي حذرت من أن “المعركة ستنتقل بشكل سريع إلى العمق وبإمكاننا استهداف كل عواصم دول العدوان”.

كما دعا بيان الحوثيين “المواطنين السعوديين إلى الابتعاد عن الوزارات والمقرات الحكومية”.