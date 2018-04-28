في محاولة جديدة من “ابن سلمان” للتصدي لصواريخ الحوثي الباليستية التي أنهكت دفاعات المملكة الجوية، أعربت الحكومة السعودية عن رغبتها في شراء نظام القبة الحديدية الإسرائيلي المضاد للصواريخ.

ووفق ما نقلته صحيفة “باسلر تسايتونج” السويسرية، قال تاجر أسلحة أوروبي مقيم في العاصمة السعودية للرياض إن السعوديين يدرسون شراء السلع العسكرية الإسرائيلية بما في ذلك نظام الحماية النشطة الذي طورته شركة رافائيل لأنظمة الدفاع المتقدمة، ومجموعة إلتا للصناعات الفضائية الإسرائيلية.

ويتم تثبيت نظام الحماية النشط «APS» على الدبابات لاكتشاف وتحييد المقذوفات التي تهدف إلى مهاجمة الدبابة.

وفحص خبراء عسكريون سعوديون التكنولوجيا العسكرية الإسرائيلية في أبوظبي بالإمارات، وفقا للصحيفة السويسرية.

ولا تمتلك المملكة العربية السعودية وإسرائيل علاقات دبلوماسية رسمية، ومع ذلك، ذكرت الصحيفة السويسرية أن التعاون الاستخباري السعودي الإسرائيلي سجل تقدمًا إضافيًا، وفقًا لمراقبين في تل أبيب والرياض.

ووفقا لخبراء الشرق الأوسط، فإن العامل الأمني ​​الموحِّد الذي حفز إسرائيل والمملكة العربية السعودية على تكثيف التعاون العسكري هو المخاوف المشتركة تجاه السياسات العدائية للنظام الإيراني.

وأطلقت جماعة الحوثي، صواريخ باليستية على الرياض والمطار ومقر إقامة الملك.

وتتهم السعودية والولايات المتحدة النظام الإيراني بتسليح الحوثيين بالصواريخ والمساعدات العسكرية الأخرى لزعزعة استقرار المنطقة.

وبعد أيام من توعدها باستهداف القصور الملكية والمؤسسات الحكومية بالمملكة كرد على اغتيال قائدها “صالح الصماد”، أعلنت جماعة الحوثي اليوم، السبت، استهداف مؤسسات وأهداف حيوية في جازان بـ 8 صواريخ باليستية من نوع “بدر1”.

وأشارت قناة “المسيرة” المحسوبة على الحوثيين إلى أن القوة الصاروخية أطلقت 8 صواريخ باليستية من نوع “بدر 1” على أهداف اقتصادية وحيوية في جازان.

من جانبها، قالت صحيفة “عكاظ” السعودية، إن الدفاعات الجوية السعودية تمكنت من اعتراض وتدمير 4 صواريخ باليستية متجهة إلى جازان قادمة من اليمن.

ولم تكشف حتى الآن مصير الصواريخ الأربعة الأخرى، التي زعم “أنصار الله” أنهم أطلقوها.

وأمس، الجمعة، أعلن التحالف العربي أن قوات الدفاع الجوي اعترضت صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون من اليمن باتجاه مدينة نجران.

وردا على مقتل القيادي الحوثي البارز “صالح الصماد”، دعا الحوثيون الشركات الأجنبية إلى “مغادرة الأراضي السعودية فورا”، وحذروا من أن “قصورا ومؤسسات ذات أهمية سوف تشتعل داخل المملكة وقد أعذر من أنذر”.

وبحسب موقع قناة “الميادين” فإن جماعة الحوثي حذرت من أن “المعركة ستنتقل بشكل سريع إلى العمق وبإمكاننا استهداف كل عواصم دول العدوان”.

كما دعا بيان الحوثيين “المواطنين السعوديين إلى الابتعاد عن الوزارات والمقرات الحكومية”.