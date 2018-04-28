دشن ناشطون بمواقع التواصل وسم #انحلال_ارض_الحرمين_لايعجبني ، والذي تصدر “الترند” السعودي بتويتر في ساعات قليلة، حيث عبر الكثيرون من خلاله عن رفضهم لما يحدث بأرض الله الحرام والانفتاح السعودي الذي جاءت به رؤية ولي العهد الجديدة.

حفلات أشبه بالمراقص في بلآد الحرمين ، بل وتطور الأمر إلى التعري وعرض الإباحيات على الشاشات أين العلماء والعقلاء عن هذا الأمر العظيم والمصاب الجلل ، بعد أن كنا ننعم بالفضيلة أصبحت بلآدنا ترعى الرذيلة وتبارز الله بالمعاصي برعاية الفساد والترفيه المحرم#انحلال_ارض_الحرمين_لايعجبني pic.twitter.com/HweqfBYuK3 — رجـــل حـــســبــة (@hsba__ksa) April 28, 2018

وندد العديد من النشطاء عبر الوسم بالثقافات الدخيلة على المملكة، والتي تسببت في ظهور مشاهد وأحداث كانت من التابوهات المحرمة في المملكة قديما.

#انحلال_ارض_الحرمين_لايعجبني

ما راح أقول وين الولاء والبراء اللذي هو صلب العقيدة الإسلامية!

لكن أقول وين العروبة والنخوة والغيرة💔😢

رجال نصارى عرايا وبناتكم ملتفين حولهم يصفقون!ياعالم خافوا اللهpic.twitter.com/hqzpQmncqL — ابن أبي (@ebn_abe) April 28, 2018

#انحلال_ارض_الحرمين_لايعجبني مواطن يبكي قهراً على مايحصل في بلاد مهبط الوحي وأرض التوحيد من اختلاط وانحلال ومجاهرة بالفساد.

ياناس والله انكم تجلبون لنا سخط الله وعذابه

حرااااااام عليكم اللي جالس يصير

قهرتونا الله يقهركم

pic.twitter.com/pmFWPGsMjb — شلال العتيبي (@shallal_otaibi) April 28, 2018

وكان آخر هذه الأحداث التي أججت غضب السعوديين، هو ظهور فتيات شبه عاريات تماما، على شاشة قناة “KSA sport”، التابعة للتليفزيون الرسمي السعودي ، خلال نقل فاعليات بطولة “أعظم رويال رامبل” لمصارعة المحترفين المقامة في مدينة جدة.، وهو ما دعا الكثيرين إلى انتقاد الأمر، مؤكدين أنه لا يليق بالمملكة أو تاريخها أو مكانتها الدينية.

#انحلال_ارض_الحرمين_لايعجبني والله ان ماحدث ليلة البارحة من مشاهد

إباحية لعاهرات على التلفزيون السعودي

وحضور النساء لمشاهدة رجال مفصخين

يتصارعون أمر يدعو للبكاء على أحوالنا — أبو سعد (@abusa7d) April 28, 2018

لو علم الشيخ ﷴ بن عبدالوهاب رحمه ﷲ أنه سيأتي من نسله من يجلب هذا الفساد والتعرّي والاختلاط لبلادنا لربّما آثر النوم في تلك الليلة !#انحلال_ارض_الحرمين_لايعجبني#هيئة_الرياضة pic.twitter.com/GOx4W8Y8Vp — الواعي (@wa3i_2020) April 28, 2018

بعد اللي جالس نشوفه يصير في المجتمع

لا تملك إلا أن تترحم على أيام عشناها تحت قيادتهم ☹️💔

#انحلال_ارض_الحرمين_لايعجبني pic.twitter.com/AnA8xZ9i9Y — خالد الطفيري (@saudi_ksabbm) April 28, 2018

#انحلال_ارض_الحرمين_لايعجبني

تبذير للمال

مشاهد للعنف

محاربة لاوامر الله ورسوله

زيادة في الكبت

توسيع للسجون

التضييق على الناس في معاشاتهم

كل ذلك من أجل من 🤔 pic.twitter.com/GjeWapl1a1 — تشومسكي (@Choms0) April 28, 2018

#انحلال_ارض_الحرمين_لايعجبني

نبرأ إلى الله ممايجري بجوار مكة والمدينة!

خطوات الشر يجر بعضها إلى بعض..

الغاءالهيئة⬅تغييب العلماء⬅حفلات⬅قيادة النساء⬅مراقص⬅سينما⬅

تشريع الاختلاط⬅دخول الملاعب⬅رياضة النساء⬅إسقاط الولاية ووووو

متى سيتوقف الفساد؟!pic.twitter.com/z3pjK1YhcU — مغرد محتسب (@hosbah_tweet) April 28, 2018

وأكد ناشطون أنه للمرة الأولى منذ سنوات طويلة تظهر تلك المشاهد على شاشة التليفزيون الرسمي السعودي، وأبدوا امتعاضهم من إقامة تلك الفعالية بهذه التجاوزات في مكان قريب من مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

#انحلال_ارض_الحرمين_لايعجبني

حفلات اشبه بالمراقص

نساء ورجال شبه عراه

هذا ليس تطور هذه مجاهره بالمعاصي

لاترضي الله ورسوله ولاترضينا وسبب لعقاب الله (وضرب الله مثلا قرية كانت أمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون) — سامي الهذلي (@alhudali) April 28, 2018

#انحلال_ارض_الحرمين_لايعجبني

كيف لرجل بالغ عاقل أن يسمح لبناته بالتجمهر حول العراة؟

كيف لرجل أن يسمح لبناته بالإختلاط بين الرجال وملاصقتهم؟

كيف لرجل أن يسمح لبناته بالرقص والتمايل أمام الرجال؟

أين الغيرة ؟ أين الرجولة؟ أين الحياء؟ أين المخافة من الله ؟

كل هذي سحقتها هيئة الفساد. — الشهري (@faaaafaf) April 28, 2018

#انحلال_ارض_الحرمين_لايعجبني لن نقول أن بلادنا كانت خالية تماما من الفساد وأهله قبل سنوات، بل كان فسادهم لاتراه العين فقط نسمع به،اليوم أصبحنا نرى مجاهرة الفاسدين بفسادهم تحت غطاء الترفية تارة وتارة الرياضة والفعاليات الثقافية تارة أخرى ! — سُؤدَد (@luvksa1) April 28, 2018

وشارك 4 من المصارعين السعوديين الهواة في فعاليات الحدث لأول مرة بعد اجتيازهم لتجارب الأداء، وتم تقديمهم أمام الجماهير وسط حفاوة كبيرة، وعلى رأسهم منصور الشهيل الذي خاض تجارب سابقة في اتحادات صغيرة في الولايات المتحدة.

وضمن المنافسات تغلب “جون سينا” على “تريبل إتش” في نزال فردي، وتفوق “أندرتيكر” في نزال التابوت.

وأرجع ناشطون ظهور هذه المشاهد بالمملكة بصورة مفاجئة وانتشارها الواسع بشكل غريب، إلى غياب الرقابة وتقليص صلاحيات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

لم يتحدث عن الموسيقى التي حتى وقت الصلاة لم تتوقف ولا عن الرجال والنساء العراه ولا عن كيفيه مصارعه الرسول لركانة

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هكذا تُرمى الشبهات ويتم إضلال المجتمع #انحلال_ارض_الحرمين_لايعجبني pic.twitter.com/VDRmnGQJHH — سامي الهذلي (@alhudali) April 28, 2018

#انحلال_ارض_الحرمين_لايعجبني بلحظة انقلب حال البلد من محافظ الا منحل من المسؤول عن هذا الانفلات ؟!! — حفيدة الفاروق ٢ (@Nfhh5hhvxRkfgZv) April 28, 2018

ويرى هؤلاء الناشطون أيضا أن توسيع صلاحيات ونشاطات هيئة الترفيه “أسهم في تحويل السعودية إلى مرتع للتجاوزات والانفلات الأخلاقي”، حسب رأيهم.

وفي ظل تولي “محمد بن سلمان” مقاليد الحكم الحقيقة في المملكة العربية السعودية أكدت عدة تقارير صحفية أجنبية أن المملكة في طريقها إلى كسر التقاليد الدينية, وانتهاج “العلمانية” , حيث شاهدنا وقائع عدة في السعودية بالأونة الأخيرة تُشير إلى ذلك.

#انحلال_ارض_الحرمين_لايعجبني

ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا .. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا

من لا يخافك و لا يرحمنا .

اللهم إنّا نبرأ إليك من جلب الكفار

لبلادنا ونبرأ إليك من محبتهم ..

اللهم إنّا نبرأ إليك من فساد هيئة

الترفية ودعاة الباطل .#هييه_الرياضه #غير_المحتشمه — نجاة (@ngat70) April 28, 2018

#انحلال_ارض_الحرمين_لايعجبني العجيب هو الصمت عن كل هذا الوباء — حفيدة الفاروق ٢ (@Nfhh5hhvxRkfgZv) April 28, 2018

وكان أبرز تلك الوقائع السماح للمرأة السعودية بدخول الملاعب وقيادة السيارة والدراجة النارية، فضلا عن ظهور الرقص والاختلاط والمشاهد الشاذة والغريبة على المجتمع السعودي.

#انحلال_ارض_الحرمين_لايعجبني

من كان يظن أن التعري (تطور) فمشركي العرب كانوا يطوفون عراة ، ومن كان يظن الإختلاط (تطور) فقد كان النساء في الجاهلية يخالطن الرجال متبرجات فهل هذا (تطور) أم جاهلية ؟ — فيصل. (@f_1417s) April 28, 2018

#انحلال_ارض_الحرمين_لايعجبني بعد كل إعلان قذر أو مصيبه حدهم أعتذار ومحاسبه ، ونفس الشئ يتكرر ، ونفس المسرحيه مره أخرى..سبب التكرار لأستهلاك مشاعرك وغيرتك على دينك وأرضك..حتى تتعب من الإنكار يريدون إيصال الناس إلى حالة التعود والتعب حتى يصل إلى حالة الصمت. — قهرمانه (@munaxx2) April 28, 2018

و”الرقص على الملأ” و”أحضان في الشارع” و”الرقص في مجموعات مختلطة” أمور مستهجنة وغير مألوفة في السعودية وقد تزج بفاعليها في السجن أو تعرضهم للجلد، لكن المملكة تشهد اليوم تغيرات سريعة على المستوى المجتمعي، يقودها شباب (يستغلون سياسة ابن سلمان ورؤيته الجديدة) لكسر قيود ومعتقدات يعدها أغلب الشعب السعودي خطوطا حمراء.

#انحلال_ارض_الحرمين_لايعجبني، ولا يوجد غيور يرضى ببث صور إباحية ومخزية ومسيئة في قنواتنا الرسمية إلا من ارتفع عنده مستوى #هرمون_الخنزيرون. pic.twitter.com/Ko8ScuH95H — معالي الربراري (@Mrbrary) April 28, 2018

وشهدت السعودية، في الآونة الأخيرة، سلسلة قرارات تضمنت التخلي عن عدد من القوانين والأعراف الرسمية، التي اعتمدتها البلاد على مدار عقود، أبرزها السماح للنساء بقيادة السيارة اعتبارا من يونيو المقبل، ودخول ملاعب كرة القدم.