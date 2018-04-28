سخر الكاتب والمفكر المعروف عزمي بشارة من السياسة المتعمدة التي يتبعها النظام السعودي الحالي لإلهاء المواطنين عن أوضاع البلاد المزرية، والتي كان آخرها بطولة المصارعة التي استضافتها المملكة وشهدت حضور أبطال المصارعة العالميين.

وفي إشارة صريحة لسياسة “الترفيه” التي استحدثها “ابن سلمان” بالمملكة لإلهاء مواطنيه، قال “بشارة” في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بتويتر رصدتها (وطن):”في القرن الأول بعد الميلاد مع بدء عصر انحطاط روما نشأ مصطلح “خبز وتسلية” أو “خبر والعاب” panem et circenses لوصف سياسة توزيع الدقيق مجانا على أهاليها وإقامة ألعاب القوى والمصارعة في الكوليسيوم لإشغالهم عن الشأن العام.”

وتابع ساخرا:”في بلداننا ثمة من اخترع سياسة تسلية (حتى من دون توزيع الخبز)”

في القرن الأول بعد الميلاد مع بدء عصر انحطاط روما نشأ مصطلح "خبز وتسلية" أو "خبر والعاب" panem et circenses لوصف سياسة توزيع الدقيق مجانا على أهاليها وإقامة ألعاب القوى والمصارعة في الكوليسيوم لإشغالهم عن الشأن العام. في بلداننا ثمة من اخترع سياسة تسلية (حتى من دون توزيع الخبز) — عزمي بشارة (@AzmiBishara) April 28, 2018

ودشن ناشطون بمواقع التواصل وسم #انحلال_ارض_الحرمين_لايعجبني ، والذي تصدر “الترند” السعودي بتويتر في ساعات قليلة، حيث عبر الكثيرون من خلاله عن رفضهم لما يحدث بأرض الله الحرام والانفتاح السعودي الذي جاءت به رؤية ولي العهد الجديدة.

وندد العديد من النشطاء عبر الوسم بالثقافات الدخيلة على المملكة، والتي تسببت في ظهور مشاهد وأحداث كانت من التابوهات المحرمة في المملكة قديما.

وكان آخر هذه الأحداث التي أججت غضب السعوديين، هو ظهور فتيات شبه عاريات تماما، على شاشة قناة “KSA sport”، التابعة للتليفزيون الرسمي السعودي ، خلال نقل فاعليات بطولة “أعظم رويال رامبل” لمصارعة المحترفين المقامة في مدينة جدة.، وهو ما دعا الكثيرين إلى انتقاد الأمر، مؤكدين أنه لا يليق بالمملكة أو تاريخها أو مكانتها الدينية.

وأكد ناشطون أنه للمرة الأولى منذ سنوات طويلة تظهر تلك المشاهد على شاشة التليفزيون الرسمي السعودي، وأبدوا امتعاضهم من إقامة تلك الفعالية بهذه التجاوزات في مكان قريب من مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وشهدت السعودية، في الآونة الأخيرة، سلسلة قرارات تضمنت التخلي عن عدد من القوانين والأعراف الرسمية، التي اعتمدتها البلاد على مدار عقود، أبرزها السماح للنساء بقيادة السيارة اعتبارا من يونيو المقبل، ودخول ملاعب كرة القدم.