جدل واسع شهدته مواقع التواصل في الجزائر، بعد دعوة باحث لإلغاء سورة الإخلاص من مناهج التعليم، خاصة أن هذه الدعوة تتزامن مع دعوات في فرنسا لحذف بعض السور والآيات من القرآن بحجة معاداتها للسامية.

إنّ #الاخلاص لله الواحد الصمد.

تفهمها البهائم والأنعام ..فكيف لا يفهمها آحسن خلق الله.

تريدون إرضاء أصحاب الكفار وتغضبون الرحمان.

لعنكم الله. — Soufyane Boughanem (@frfouri) April 28, 2018

سورة #الإخلاص تعدل ثلث القرآن. — عمر نعمي (@omar_alhasani) April 28, 2018

وحسب صحف جزائرية، فقد دعا باحث في الأنتروبولوجيا الاجتماعية والثقافية في مدينة وهران، إلى إلغاء سورة الإخلاص، ودرس فرائض الوضوء من المناهج التعليم الابتدائي وبرر دعوته بأن الطلاب الصغار يواجهون صعوبة في فهم معنى تلك الفرائض رغم سهولة حفظها.

وتحت هاشتاج “#سورة_الإخلاص”، انتقد مدونون المقترح واعتبروه مخططا فرنسيا لضرب الهوية الإسلامية في الجزائر، بينما أكد آخرون أنها خطة للقضاء على القرآن الكريم.

آخر خرجات بن غبريط 😲😟

الجزائر بعد مقترح بحذف #سورة_الإخلاص لاقى مقترح بإلغاء سورة الإخلاص من مناهج التعليم جدلا كبيرا في الجزائر، خاصة أنه يتزامن مع دعوات في فرنسا لحذف بعض السور من القرآن بحجة معاداتها… https://t.co/xthJIDbQkP — djemaa bader (@BADER8XD) April 28, 2018

#قل_هو_الله_أحد

نعلّم أبناءنا #سورة_الاخلاص ليتعبّدوا الله بها،ويتعلموا منها الإخلاص لله الذي هو الخير كله،ومن ذلك تقوى الله حق تقاته الذي هو سبب من أسباب تحصيلهم للعلم النافع،وبفهمها يحسن خُلقهم مع الله وعباده وأيضا يحفظهم الله بها من شرور الليل والنهار حينما نرقيهم ونعوذهم بها. — أمين عبدالرحمن سعيدي (@ABU_ABDELAHAD) April 28, 2018

رسالتي اعداء الله

📩

إخترتم السورة الخطأ#سورة_الإخلاص

في قلب ووجدان كل مسلم

وهي اول سورة يحفظها ابنائنا

قبل دخولهم للمدارس — _ _ ✍🏻 _ _ (@abo_Hashim2016) April 28, 2018

هل من العقل حذف #سورة_الإخلاص من المنهاج التربوي للجيل الثاني — Dbb (@taha_castro) April 28, 2018

ووفقا لصحيفة النهار الجزائرية قال الشيخ بن حنفية في منشور له على الصفحة الرسمية لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين، ردًا على الداعين لحذف سور من القرآن الكريم من مناهج التدريس «هؤلاء يتعاملون بالتدرج من حذف البسملة إلى غيرها، يجسون النبض، ويقع بناءً على ذلك الإحجام أو الإقدام».

المُقتَرح الذي تزامن مع توقيت دعوات حذف بعض السور من القرآن في فرنسا، بحجة معاداة اليهود، قدّمه مدير مركز البحث في الأنتروبولوجيا الاجتماعيّة والثقافيّة في وهران الدكتور جيلالي مساري، وذلك خلال مُداخلته بالمُلتقى الدَّولي حول تدريس التربية الإسلاميّة في المُؤسّسات الرسميّة.

#سورة_الاخلاص من أراد حذفها : أسأل الله تعالى إن لم يَهْدِهِ أن يأخذه أخذ عزيز مقتدر عاجلًا غير آجلاً. — عبدالحليم العشيبي (@halem249) April 28, 2018

مبررات الحذف

المُبرِّر الذي يُقدِّمه “مساري” لمُقترحه هذا، يأتي في سياق صُعوبة استيعاب التلميذ معاني السورة، وعدم مُطالبته حفظها، وهو في سن صغيرة، وهذا التلميذ بحسب مساري أيضًا لا يفهم معاني السورة رغم سُهولة حِفظها، والطفل برأي الدكتور يفهم الأشياء المُجرّدة، ولا يفهم مُحتوى السُّور.

#سورة_الإخلاص ادعوا الله أن يجعل الشخص صاحب فكرة حذف صورة الاخلاص آية للناس أجمعين. نطلب من الأمن ان يحقق معه في هذه القضية. pic.twitter.com/BrdZUEbFZh — Dehbi 🇩🇿 (@abouislamdz) April 28, 2018

ولم يكتفِ مساري بمُقترحه الدَّاعي إلى إلغاء السُّورةِ المَذكورة، بل دعا وخِلال نفس المُلتقى كما نقلت صحيفة “الشروق” المحليّة إلى إلغاء درس فرائض الوضوء، وبذات التبرير الذي يقول إنها صعبة على ذِهن التلميذ الابتدائي.