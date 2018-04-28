جدل واسع شهدته مواقع التواصل في ، بعد دعوة باحث لإلغاء سورة الإخلاص من ، خاصة أن هذه الدعوة تتزامن مع دعوات في فرنسا لحذف بعض السور والآيات من القرآن بحجة معاداتها للسامية.

 

 

 

وحسب صحف جزائرية، فقد دعا باحث في الأنتروبولوجيا الاجتماعية والثقافية في مدينة وهران، إلى إلغاء سورة الإخلاص، ودرس فرائض الوضوء من المناهج الابتدائي وبرر دعوته بأن الطلاب الصغار يواجهون صعوبة في فهم معنى تلك الفرائض رغم سهولة حفظها.

 

 

وتحت هاشتاج “#سورة_الإخلاص”، انتقد مدونون المقترح واعتبروه مخططا فرنسيا لضرب الهوية الإسلامية في الجزائر، بينما أكد آخرون أنها خطة للقضاء على .

 

 

 

 

 

ووفقا لصحيفة النهار الجزائرية قال الشيخ بن حنفية في منشور له على الصفحة الرسمية لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين، ردًا على الداعين لحذف سور من القرآن الكريم من مناهج التدريس «هؤلاء يتعاملون بالتدرج من حذف البسملة إلى غيرها، يجسون النبض، ويقع بناءً على ذلك الإحجام أو الإقدام».

 

المُقتَرح الذي تزامن مع توقيت دعوات حذف بعض السور من القرآن في فرنسا، بحجة معاداة اليهود، قدّمه مدير مركز البحث في الأنتروبولوجيا الاجتماعيّة والثقافيّة في وهران الدكتور جيلالي مساري، وذلك خلال مُداخلته بالمُلتقى الدَّولي حول تدريس التربية الإسلاميّة في المُؤسّسات الرسميّة.

 

 

مبررات الحذف

المُبرِّر الذي يُقدِّمه “مساري” لمُقترحه هذا، يأتي في سياق صُعوبة استيعاب التلميذ معاني السورة، وعدم مُطالبته حفظها، وهو في سن صغيرة، وهذا التلميذ بحسب مساري أيضًا لا يفهم معاني السورة رغم سُهولة حِفظها، والطفل برأي الدكتور يفهم الأشياء المُجرّدة، ولا يفهم مُحتوى السُّور.

 

 

ولم يكتفِ مساري بمُقترحه الدَّاعي إلى إلغاء السُّورةِ المَذكورة، بل دعا وخِلال نفس المُلتقى كما نقلت صحيفة “الشروق” المحليّة إلى إلغاء درس فرائض الوضوء، وبذات التبرير الذي يقول إنها صعبة على ذِهن التلميذ الابتدائي.

 