استغل السفير القطري بكندا فهد محمد كافود، فضيحة كتائب الذباب الإلكتروني بالأمس، عبر وسم #مظاهرات_في__ضد_الحمدين” والتي أثبتت غباء منقطع النظير لسعود القحطاني المشرف على هذه الكتائب، لتحديد أعداد هذه الكتائب الإلكترونية التي يستخدمها النظام السعودي لمهاجمة خصومه والإساءة لهم.

 

وأمس، الجمعة، شهدت موقع  “تويتر”، عبر وسم “#مظاهرات_في_قطر_ضد_الحمدين”، سخرية واسعة من كتائب الذباب الإلكتروني التي يديرها ، حيث حاولت تلك الأذرع الإعلامية الفاشلة الترويج “بسذاجة” لوجود احتجاجات ومظاهرات في قطر، لكن غبائهم جعلهم محل سخرية واسعة لاستعانتهم بصور مفبركة وأخرى قديمة فضحت مزاعمهم.

 

السفير القطري استغل الوسم لمعرفة أعداد تلك الكتائب الإلكترونية، حيث أحصى عدد التغريدات بالوسم والتي وصلت إلى 21500 تغريدة، وافترض أن 95% من المغردين عبر الوسم ذباب إلكتروني وكل واحد منهم يملك على الأقل 4 حسابات وهمية.

 

ليتابع موضحا في تغريدته التي رصدتها (وطن):”بالتالي هناك على الاقل ٥٠٠٠ موظف (ذبابه) ، يصرف للواحد راتب على الاقل ١٠٠٠$ شهريا (٥ مليون$) ، متفرغين للتغريد ضد #قطر (صغيره جدا جدا)”

 

 

وبدأت حملة الذباب الإلكتروني المفضوحة ضد قطر أمس،  من حساب “المعارضة القطرية” الذي يديره “القحطاني”، وزعم وجود مظاهرات في قطر ضد الحكومة، وتبعه المغردون المحسوبون على قادة الحصار وكذلك جيش الذباب الإلكتروني الذي حاول يائسا الترويج لهذه المظاهرات المزعومة.

 

 

ولكن سرعان ما تحول الوسم إلى مسرح للسخرية من غباء “دليم” وذبابه، الذين أثبتوا فشلهم حتى في “الفبركة” لدرجة الاستعانة بصور قديمة لقطريين نظموا وقفات تضامنية مع غزة على أنها مظاهرات بقطر.