أبلغَ نادي ليفربول الإنجليزي، نادي ريال مدريد الإسباني أن 230 مليون يورو لن تكون كافية لضم النجم المصري محمد صلاح، لأن “الردز” يأمل أن يكون الملك المصري العنصر الأساسي في العصر الجديد لأبناء “الأنفليد”.حسبما ذكرت صحيفة “ديلي ميل”

وتسعى إدارة ليفربول بالتفاوض مع رامي عباس، وكيل أعمال صلاح، إلى تحسين بنود عقد اللاعب الذي تبقت له أربع سنوات وبراتب أسبوعي يفوق مئة ألف يورو، ويعول ليفربول على علاقته القوية مع عباس.

وظهر اهتمام الميرينغي بالمصري الدولي في ديسمبر/كانون الثاني الماضي، عندما تحدث الفرنسي زين الدين زيدان عن اللاعب، ولكن وقتها كانت قيمة اللاعب تُقدر بـ115 مليون يورو، غير أن قيمته السوقية تضاعفت الآن بعد المستوى المميز الذي يقدمه هذا الموسم، وتسجيله 43 هدفا في كافة المسابقات، وتحطيمه سيلا من الأرقام القياسية.

وتحول “مو صلاح” -كما يحلو لعشاق “الردز” تسميته- إلى رمز وأيقونة في الأنفليد، وإلى واحد من أفضل خمسة لاعبين في العالم.

وفي مارس/آذار الماضي، حسمت إدارة ليفربول أمرها بأنها لن تقبل أي تواصل أو سؤال عن إمكانية التعاقد مع صلاح من أي فريق.

ومما يعقد مهمة الريال -نشرت صحيفة “آس” المدريدية صورة لرئيس الفريق يتكلم على الهاتف مشيرة إلى أنه كان يتحدث مع صلاح- أن عقد صلاح لا يوجد فيه بند جزائي لدفعه، وعليها التفاوض مع إدارة ليفربول إذا كانت تريد ضم صلاح.

ولكن يبقى السؤال: هل اهتمام الريال بصلاح (25 عاما) جدي وأولوية لديه ويفضله على التعاقد مع نيمار، الذي تؤكد معظم التقارير أنه غير سعيد في باريس، ولم ير أبدا هناك منذ فبراير/شباط الماضي بعد تعرضه لكسر في مشط القدم؟

صلاح أفضل لاعب في ذهاب نصف نهائي أبطال أوروبا

وفاز المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، اليوم الجمعة، بجائزة أفضل لاعب في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ووفقا لموقع الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا)، حصل صلاح على نسبة 92 بالمائة، مقابل 8 بالمائة للبرازيلي مارسيلو دا سيلفا لاعب ريال مدريد الإسباني، تبعا لتصويت الجماهير.

وترشح صلاح للجائزة (لاعب الأسبوع) هذا الموسم، 5 مرات فاز في 4 منها.

وكانت المرة الوحيدة التي خسرها النجم الدولي المصري أمام الإيطالي صاحب الأصول المصرية ستيفان الشعراوي لاعب روما، في الجولة الرابعة من دور المجموعات.

وفاز ليفربول على روما الإيطالي بخمسة أهداف لهدفين في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال، أحرز فيها صلاح هدفين وصنع اثنين آخرين.

ونجح صلاح (25 عاما) في جذب الأنظار إليه خلال الموسم الحالي مع ليفربول، حيث شارك في 47 مباراة بمختلف البطولات، مسجلا 43 هدفا وصنع 15 أخرى.

من ناحيتها، قالت صحيفة “ماركا” الإسبانية، إنّ محمد صلاح يعتبر صديقه محمد أبو تريكة “قدوةً” له، مؤكدةً أنه أكبر من مجرد مستشار لـ”مو صلاح”.