تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو لمواطن كويتي يحذر فيه الجميع من السفر عبر طيران الاتحاد الإماراتي.

وكشف المواطن الكويتي في الفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، عن عملية خداع تعرض لها أثناء سفره، موضحا أنه بعدما سمح له بحمل وزن 30 كيلوجرام عبر الطائرة أثناء رحلة الذهاب منع من حمل نفس الوزن في رحلة الإياب.

وأكد المواطن الكويتي نقلا عن أحد الموظفين بأن هناك عائلات بأكملها تعرضت لمثل عملية النصب هذه، حيث تم إجبارهم على دفع غرامات تتجاوز سعر التذكرة نفسها.