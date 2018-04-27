لا يزال يشكل مادة دسمة لسخرية الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في أعقاب تداول مقطع فيديو جديد له وهو يقوم بأداء حركة غريبة لا يعرف لها سبب.

 

وتداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر”، مقطع فيديو خلال إحضاره لابنته من المدرسة يظهر فيه “ابن راشد” وهو يؤدي حركة أشبه لرقصات المغني الأمريكي الراحل بلا خجل أو احترام لسنه ومقامه كمسؤول وحاكم.

 

وبحسب الفيديو الذي رصدته “وطن”، فقد فاجأ “ابن راشد” الجميع بظهوره بشكل غريب وهو يرتدي حزاما على وسطه وضعه فوق الـ”تي شيرت” أظهره بمظهر المهرج.

 

ولم يكتف “ابن راشد” بمظهره، حيث فاجأ الجميع فور وصول ابنته والسلام عليها بالالتفاف بطريقة غريبة أقرب لأداء رقصات مايكل جاكسون.

الفيديو أثار سخرية واسعة من قبل المغردين الذين شبهوا حالته بـ”الميؤوس منها”، في حين أشار البعض الى أن أداءه لمثل هذه الحركة يدل على أنه ليس بوعيه، بينما شبهه آخرون بالأراجوز.

والشهر الماضي تداول ناشطون مقطع فيديو لحاكم دبي وهو يؤدي أثارت سخرية مواقع التواصل.

ووفقا للفيديو المتداول، فقد ظهر “ابن راشد” خلال رعايته لحفل أقامته شركة طيران وهو يرقص بشكل مثير للسخرية.

وبحسب الفيديو فقد فاجأ حاكم دبي الحضور ليرفع يده للأعلى ويقوم بالدوران مؤديا رقصة قصيرة قبل أن يقوم بإرسال قبلاته للحضور.

 