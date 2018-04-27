لا يزال حاكم دبي محمد بن راشد يشكل مادة دسمة لسخرية الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في أعقاب تداول مقطع فيديو جديد له وهو يقوم بأداء حركة غريبة لا يعرف لها سبب.

وتداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر”، مقطع فيديو خلال إحضاره لابنته من المدرسة يظهر فيه “ابن راشد” وهو يؤدي حركة أشبه لرقصات المغني الأمريكي الراحل مايكل جاكسون بلا خجل أو احترام لسنه ومقامه كمسؤول وحاكم.

وبحسب الفيديو الذي رصدته “وطن”، فقد فاجأ “ابن راشد” الجميع بظهوره بشكل غريب وهو يرتدي حزاما على وسطه وضعه فوق الـ”تي شيرت” أظهره بمظهر المهرج.

ولم يكتف “ابن راشد” بمظهره، حيث فاجأ الجميع فور وصول ابنته والسلام عليها بالالتفاف بطريقة غريبة أقرب لأداء رقصات مايكل جاكسون.

قبل يوم الاحد يااخوان .. استخف الرجال #انهيار_دبي pic.twitter.com/6aByOGJ4oS — الوجبه (@ojjjjiiiijjjjo) ٢٦ أبريل ٢٠١٨

الفيديو أثار سخرية واسعة من قبل المغردين الذين شبهوا حالته بـ”الميؤوس منها”، في حين أشار البعض الى أن أداءه لمثل هذه الحركة يدل على أنه ليس بوعيه، بينما شبهه آخرون بالأراجوز.

واضح انه شخص غير طبيعي كيف امهاتهم يرون هذا منظر مقزز — HESSA AA2018 (@A2016Hassa2016) ٢٦ أبريل ٢٠١٨

أرجوز و مسخره من عرفناه — بسم الله (@hussam79QR) ٢٦ أبريل ٢٠١٨

مكثر🍺🍺🍺لان عيال دحلان داعسين خشمه — هداف القحطاني (@meemooooooomm) ٢٦ أبريل ٢٠١٨

من مشيته يبين انه ماعطيها من الزين 🤣🤣 — qatarlove (@qatarlove13) ٢٧ أبريل ٢٠١٨

كبرت واستخفت مسكينه — سعود القطري 🇶🇦 (@al4_sf) ٢٧ أبريل ٢٠١٨

مسكين أم الاحمارات حالته ميؤس منها — ابوحمد 83 (@SH36555098) ٢٦ أبريل ٢٠١٨

😂😂😂😂

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لا خرّف و قام يخلط الزيت بالماء 😂 pic.twitter.com/NNfOtBKW2L — أنا قطري (@anaqatari) ٢٦ أبريل ٢٠١٨

والشهر الماضي تداول ناشطون مقطع فيديو لحاكم دبي وهو يؤدي رقصة أثارت سخرية مواقع التواصل.

ووفقا للفيديو المتداول، فقد ظهر “ابن راشد” خلال رعايته لحفل أقامته شركة طيران الإمارات وهو يرقص بشكل مثير للسخرية.

وبحسب الفيديو فقد فاجأ حاكم دبي الحضور ليرفع يده للأعلى ويقوم بالدوران مؤديا رقصة قصيرة قبل أن يقوم بإرسال قبلاته للحضور.