شن مستشار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس للشؤون الدينية وقاضي قضاة فلسطين، محمود الهباش، هجوما عنيفا على حركة حماس، متهما إياها في حديثه الذي انتقد فيه #مسيرات_العودة_الكبرى ورفضها بأنه تقامر بأطفال ونساء غزة وترسلهم للتهلكة على الحدود.

وزعم “الهباش” خلال خطبة الجمعة، بمسجد التشريفات برام الله اليوم، أن ما يحدث في قطاع غزة من إرسال الأطفال والنساء إلى الحدود الشرقية مقامرة بهم، لافتاً إلى أن ذلك يمثل إلقاءهم إلى التهلكة أمام جنود الاحتلال الإسرائيلي.

وتابع مزاعمه: “القيادات بغزة تعيش في النعيم، وتتلاعب بعقول الأطفال والنساء من خلال المشاركة في بيوت العزاء والجنازات”.

وأضاف: “لماذا تلقون الأطفال إلى التهلكة، وأهلنا في غزة جزء منا، ونقول لهم لا تستجيبوا لهؤلاء المقامرين ولا تطيعوا أوامرهم، وحافظوا على سلمية أي عمل تقومون به، وأصحاب الأجندات الذين يريديون بالدماء إعادة انتاجهم ولا انتاج لهم بعد اليوم”.

وأكمل: “لدينا مع الاحتلال الإسرائيلي، وحركة حماس، الكثير مما نقوله ونفعله، والمجلس الوطني محطة مفصلية”.

بدوره رد الناطق باسم “حماس” الدكتور سامي أبو زهري، على تصريحات “الهباش” بقوله:”تصريحات الهباش ضد مسيرة غزة وأطفالها الأبطال تفضح حقيقة موقف السلطة الرافض لاي مقاومة سلمية او غير سلمية”.

وتابع في تغريدته التي رصدتها (وطن):”وعلى هؤلاء ان يعلموا ان غزة لن تعيش تحت بساطير الاحتلال كما يعيش الاخرون”.

تصريحات الهباش ضد مسيرة غزة وأطفالها الأبطال تفضح حقيقة موقف السلطة الرافض لاي مقاومة سلمية او غير سلمية وعلى هؤلاء ان يعلموا ان غزة لن تعيش تحت بساطير الاحتلال كما يعيش الاخرون — د. سامي أبو زهري (@DSZuhri) ٢٧ أبريل ٢٠١٨

كما لاقت تصريحات “الهباش” هجوما عنيفا من قبل النشطاء، الذين وصفوه بالخائن المطبع.