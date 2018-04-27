أزمة كبيرة تسبب بها ظهور العلم الإيراني خلال منافسات المصارعة الحرة في بطولة “أعظم رويال رامبل” المقامة في جدة بالمملكة العربية السعودية.

وبحسب صور متدوالة ظهر أحد المصارعين وهو يحمل علم إيران، ويرفرف به أمام الجمهور السعودي وتركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة الذي كان يحضر العرض.

وأثار هذا الفعل سخط الحاضرين خاصة وسط حرب التصريحات المشتعلة بين السعودية وإيران منذ مدة.

#أعظم_رويال_رامبل وضع المصاعين السعوديين يوم شافوا علم ايران 😂😂😂 pic.twitter.com/icQrScpR43 — ℕᎪᎳᎪᎱ̵. ⁷⁷ (@nlvvz1) ٢٧ أبريل ٢٠١٨

#أعظم_رويال_رامبل هيا خذلك علم ايران يرفرف في السعودية هزلت والله😡 pic.twitter.com/PAvBzpqUs6 — عبدالله (@0Helali) ٢٧ أبريل ٢٠١٨

#اعظم_رويال_رامبل علم ايران يرفرف في ارض جده .. من سمح لهم بالدخول من خلف الكواليس ؟؟؟ pic.twitter.com/OhpUfr70Ue — باسم| bAseM‏ (@b1_07) ٢٧ أبريل ٢٠١٨

ويعتبر العرض هو الحدث الأول في الشراكة طويلة الأمد بين WWE والمملكة العربية السعودية.

وكان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، قد قام بالكثير من التغييرات في السعودية، بداية من السماح للنساء بقيادة السيارات للمرة الأولى.