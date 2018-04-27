أزمة كبيرة تسبب بها ظهور خلال منافسات في بطولة “” المقامة في جدة بالمملكة العربية .

 

وبحسب صور متدوالة ظهر أحد المصارعين وهو يحمل علم إيران، ويرفرف به أمام الجمهور السعودي وتركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة الذي كان يحضر العرض.

وأثار هذا الفعل سخط الحاضرين خاصة وسط حرب التصريحات المشتعلة بين السعودية وإيران منذ مدة.

ويعتبر العرض هو الحدث الأول في الشراكة طويلة الأمد بين WWE والمملكة العربية السعودية.

 

وكان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، قد قام بالكثير من التغييرات في السعودية، بداية من السماح للنساء بقيادة السيارات للمرة الأولى.