تداول ناشطون سعوديون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو يكشف عن حالة التناقض الغريبة التي وصلت لها المملكة العربية السعودية التي تعد من أغنى الدول.

فبينما يقوم المستشار في الديوان الملكي السعودي ورئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ بعمل وليمة ضخمة لنجوم المصارعة العالمية من أجل التفاخر والتباهي بإنجازات وهمية، رصد الناشطون عدد من الحالات لمواطنين سعوديين يسدون رمقهم من الطعام من حاويات الزبالة.

ورصد الفيديو حالة لسيدة برفقة ابنتيها الصغيرتين وهما ينتقيان ما يصلح لأكله، لينتقل الفيديو عارضا حالة أخرى لمواطن آخر يدعى “سعد” وهو يبحث عن الطعام في أحد الأكياس التي انتشلها من القمامة.

وبسؤاله عما يعمل أوضح أنه يبحث عن طعام له ولأسرته.

#السعودية#تركي_بعر

تركي يستضيف نجوم المصارعه ع مأدبة العشاء ع حساب الديوان الملكي

تذاكرهم

سكنهم

مقابل حضورهم

قيمتها تسد جوع ٢٠ عائلة سعودية لشهور

ومن جانب اخر الشعب ياكل من القمامه #عندما ثروات البلد تكون ف ايادي الاطفال

تابعو المقطع كامل 👇 pic.twitter.com/v7I9OyXYcW — ⚡الزلزال-qtr⚡ (@zelzal_qtr) ٢٦ أبريل ٢٠١٨

وكان “آل الشيخ” رئيس الهيئة العامة للرياضة قد أقام مساء الخميس، حفل عشاء لـ”فينس ماكمان” المدير التنفيذي لبطولة الاتحاد العالمي للمصارعة الحرة فينس، وعدد من نجوم المصارعة الحرة الموجودين في المملكة.

وحضر حفل العشاء عدة نجوم من الذين سيشاركون في فعالية الرويال رامبل التي ستقام على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة اليوم الجمعة.

وظهر في فيديو الحفل المصارع مارك هنري وهو يرتدي جلبابا أبيض، وتركي آل شيخ وهو يتبادل الأحاديث مع ضيوفه على وقع أنغام موسيقى شرقية، كانت تعزفها فرقة حاضرة في مكان إقامة المأدبة.