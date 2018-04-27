سخر ناشطون بمواقع التواصل من الظهور الغير لائق، لمستشار ولي العهد السعودي ورئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ، خلال منافسات المصارعة الحرة في بطولة “أعظم رويال رامبل” المقام في جدة.

وبحسب مقطع متداول يظهر “آل الشيخ” المفترض أنه مسؤول رفيع وممثل للمملكة، بمظهر طفل صغير “أبله” عندما انفعل مع (الضربة القاضية) التي وجهها جون سينا للمصارع “ترابل اتش”، وتقمص دور الحكم وبدأ في العدّ الذي يحسم فوز أحد المصارعين وينهي الجولة.

لا ومستشار بعد 😂😂👇👇👇 pic.twitter.com/j11oT1KPOr — بندر مبارك آل شافي (@Bandaralshafi) ٢٧ أبريل ٢٠١٨

ولاقى تصرف “آل الشيخ” الصبياني، سخرية واسعة من قبل النشطاء الذين وصفوه بـ”التافه” الذي لا يصلح لأن يكون في مثل هذا المنصب الذي أساء من خلاله للمملكة.

😂 اكثر شعب انضحك عليه بسبب هذه الاشكال — مجرد رأي (@QT4548) ٢٧ أبريل ٢٠١٨

اهبل 😕 — قطر داري🇶🇦 (@Qatar14541293) ٢٧ أبريل ٢٠١٨

والله مزرعة آل سعود مسخرة. — نشمي معاني (@nashmi_1975) ٢٧ أبريل ٢٠١٨

الملعون شارب بدري ومكثّر 😂 — أنا قطري (@anaqatari) ٢٧ أبريل ٢٠١٨

ونجح جون سينا في الإطاحة بترابل إتش في أول نزال أقيم عصر اليوم الجمعة.

ويعتبر العرض هو الحدث الأول في الشراكة طويلة الأمد بين WWE والمملكة العربية السعودية.

وبعد نجاح جون سينا في الفوز بالنزال الأول، سيقام نزال تابوت بين أندرتيكر وروسيف، ونزال على لقب اليونيفرسال داخل قفص حديدي بين رومان رينز وبروك ليسنر، ونزال سلالم رباعي على بطولة الإنتركونتننتال بين سيثر ولينز، و ذا ميز و ساموا جو و فين بالور، ونزال على بطولة سماكداون للتاج تيم بين فريق ذا بلودجين برازورز، و ذا أوسوس، وأيضًا نزالان على بطولة WWE، وبطولة الوزن المتوسط.