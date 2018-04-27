عمرو أديب و لميس الحديدي يرقصان في ملهى ليلي

تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو للإعلامي المصري عمرو أديب وزوجته الإعلامية لميس الحديدي خلال حضورهما إحدى الحفلات الماجنة.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن” فقد ظهر الإعلامي عمرو أديب وزوجته وهما يرقصان بشكل هستيري في مكان أقرب للنادي الليلي أو “الديسكو”.

وبحسب الفيديو فقد ظهرت زوجته “لميس الحديدي” بفستان “سواريه” أحمر وهي ترقص على أنغام أغنية “بحبك يا حمار” للمطرب الشعبي سعد الصغير، في حين ظهر زوجها مندمجا مغمضا عينيه مصفقا بيديه.

وقد ظهر “أديب” في الفيديو بدون كامل قواه حيث بدا مترنحا مع تواجد بعض الكؤوس على طاولته والتي يبدو أنها مشروبات كحولية.

هاض الفديو الحقيقي . الأغنية موجه للسيسي . 😂😂 pic.twitter.com/TUAVGbjHj3 — سوري حر (@WRUJxxC1yJEDrPV) ٢٧ أبريل ٢٠١٨

ولم يتسن لـ”وطن” التأكد من تاريخ الفيديو ومكانه بالتحديد .