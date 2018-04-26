في واقعة تعكس مدى العلاقات القوية بين أبو ظبي وتل أبيب وتكشف عن مدى صهيونيته وافتخاره بعمالته، وجه نائب رئيس شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان رسالة لإسرائيل يحذرها فيها من أن طائرات ملغمة ستستهدفها خلال الأعوام الخمسة القادمة، مؤكدا بأن ما يتحدث به “معلومة”، واصفا اليهود بـ”عيال العم”.

وقال “خلفان” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” خلال الخمس سنوات القادمة ستطال اسرائيل المئات من الطائرات الملغمة تطلق عليها من عدة مناطق في آن واحد. معلومة ابلغها لعيال العم…الصلح خير”.

خلال الخمس سنوات القادمة ستطال اسرائيل المئات من الطائرات الملغمة تطلق عليها من عدة مناطق في آن واحد.

معلومة ابلغها لعيال العم…الصلح خير — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) April 25, 2018

وليست هذه المرة الأولى التي يكشف فيها ضاحي خلفان وهو أحد المقربين من ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، عن عمالته واستعداده للتعاون مع الكيان الإسرائيلي ومده بالمعلومات عن المقاومة الفلسطينية.

فقد سبق وان صرح في إحدى المقابلات التلفزيونية، أنه لو علم بقنبلة ستنفجر في إسرائيل لمرر المعلومة لضابط إسرائيلي.

ضاحي الخلفان:

لو أنني أعلم أن هناك قنبلة ستنفجر في إسرائيل

لمرّرت هذه المعلومة لضابط إسرائيلي الخيانة لها أهلها

والصهاينة لهم كلابهم الوفية pic.twitter.com/IZ5Z3KIuWt — تركي الشلهوب🤐 (@TurkiShalhoub) June 19, 2017

كما سبق وأن أثار ضاحي خلفان جدلا واسعا بعد نشره عددا من التغريدات على “تويتر”، دعا فيها إلى الوحدة بين العرب واليهود وعدم قيام دولة فلسطينية بل دولة إسرائيلية تضم الجميع.

وقال خلفان صباح الثلاثاء 22 مارس/آذار2016إنه “يجب ألا نتعامل مع اليهود على أنهم أعداء. يجب أن نتعامل مع اليهود على أننا أبناء عم نختلف معهم على وراثة أرض. وأن الفيصل في الحكم من يقدم دليل.. اقترح عدم قيام دولة فلسطينية وإنما الاكتفاء بدولة إسرائيلية تضم الفلسطينيين واليهود وتضم للجامعة بعد 70 عاما سيكون العرب 75% من سكانها”.

يجب ألا نتعامل مع اليهود على أنهم أعداء.يجب أن نتعامل مع اليهود على أننا أبناء عم نختلف معهم على وراثة أرض.وان الفيصل في الحكم من يقدم دليل — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) March 21, 2016

وتابع في تغريدة أخرى “بهذا نعيش مع اليهود في سلام دائم.. لأن قيادة دولة فلسطينية بإدارة عرب بتكون زيادة دولة فاشلة في العالم العربي على الدول الفاشلة عربيا وما أكثرها.. حتى يعيش العرب في الدولة الشراكة يهوديا وعربيا بإدارة يهودية ناجحة. ثم يكونوا بعد 70 سنه أغلبية وتعلموا من اليهود. كجنوب إفريقيا الآن ويحكموا”.

اقترح عدم قيام دولة فلسطينية وإنما الاكتفاء بدولة إسرائيلية تضم الفلسطينيين واليهود وتضم للجامعة بعد 70 عاما سيكون العرب 75% من سكانها — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) March 21, 2016

وأضاف نائب رئيس شرطة دبي “فكرة الاندماج مع اليهود في دولة فكرة ولا أروع منها.. إذا التحم العرب مع اليهود في لحظة من لحظات التاريخ المعاصر سيكونون قوة الله على أرضه.. قوة مال وقوة عقول وقوة بشرية.. وستزدهر البشرية وتسعد.. لولا اليهود مصاريكم ما عرفتوا توقعوا في بنك.. خراطة انتم.. اليهود اليوم هم عصب الاقتصاد في العالم”.

فكرة الاندماج مع اليهود في دولة فكرة ولا اروع منها. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) March 21, 2016

وأردف “أيها العرب لن توقفوا إسرائيل عند حدها ولن تعترف بكم إلا إذا أصريتم على أن تكونوا جزءا من إسرائيل.. على أية حال أمريكا تحاول تتقرب من إسرائيل.. دول العالم كلها.. التقارب يحل المشاكل.. ليش ما يكون لنا مع اليهود تحالف ضد أعداء الشرق الأوسط”.

أيها العرب لن توقفوا إسرائيل عند حدها ولن تعترف بكم إلا إذا اصريتم على أن تكونوا جزء من إسرائيل. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) March 21, 2016

وفي رده على تعليق بشأن سر علاقة القرابة بينه وبين نتنياهو قال خلفان” إنهما أولاد عم.. لكن أنا رجل أمن ونتنياهو إرهابي”.