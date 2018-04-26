وجه السياسي التونسي ورئيس حزب “تيار المحبة” محمد الهاشمي الحامدي رسالة شديدة اللهجة لحكام السعودية والإمارات، مؤكدا أنهم حتى لو دفعوا لـ”ترامب” ثمن بيوت نومهم فلن يتوقف عن ابتزازهم.

وقال”الحامدي” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” تعليقا على مطالبة “ترامب” لدول الخليج الثرية بدفع تكاليف تواجد القوات الأمريكية في سوريا:” إلى حكام #السعودية و #الإمارات رأيتم كيف تحدث #ترامب عنكم أمس بحضور ماكرون. والله لو دفعتم لهم اثاث بيوت نومكم فلن يكف عن ابتزازكم والضغط عليكم لنهب أموال شعوبكم. اعقلوا وعودوا إلى رشدكم. حلوا خلافكم مع #قطر وفاوضوا #إيران وعملاءها متحدين وقولوا لترامب روح حل مشاكلك الداخلية”.

إلى حكام #السعودية و #الإمارات

رأيتم كيف تحدث #ترامب عنكم أمس بحضور ماكرون. والله لو دفعتم لهم اثاث بيوت نومكم فلن يكف عن ابتزازكم والضغط عليكم لنهب أموال شعوبكم.

اعقلوا وعودوا إلى رشدكم.

حلوا خلافكم مع #قطر وفاوضوا #إيران وعملاءها متحدين وقولوا لترامب روح حل مشاكلك الداخلية. — محمد الهاشمي الحامدي (@MALHACHIMI) April 26, 2018

وأضاف في تدوينة أخرى:” مبلغ ال7 تريليون دولار الذي طالب #ترامب أمس دول الخليج بدفعه هو بالأساس تكاليف غزو #العراق. غزو غير شرعي كما يعلم كل الناس. لذا أقول لحكام #الخليج لا تدفعوا له مليما واحدا وشكلوا جيشا خليجيا واحدا يرد أذاه واطماعه هو و #إيران عنكم”.

مبلغ ال7 تريليون دولار الذي طالب #ترامب أمس دول الخليج بدفعه هو بالأساس تكاليف غزو #العراق. غزو غير شرعي كما يعلم كل الناس.

لذا أقول لحكام #الخليج لا تدفعوا له مليما واحدا وشكلوا جيشا خليجيا واحدا يرد أذاه واطماعه هو و #إيران عنكم.#السعودية #قطر #الإمارات #الكويت #عمان #البحرين — محمد الهاشمي الحامدي (@MALHACHIMI) April 26, 2018

وكان “ترامب” قد صرح في المؤتمر الصحفي مع نظيره الفرنسي إنه يريد من هذه الدول الشرق الأوسط الثرية ضخ الأموال والجنود لدعم الجهود الأميركية في سوريا.

وبيّن الرئيس الأميركي أن بلاده دفعت 7 تريليون دولار خلال 18 عاما في الشرق الأوسط، “وعلى الدول الثرية دفع مقابل ذلك”.

يشار إلى انه في أوائل أبريل الجاري، وفي رد مباشر على تصريحات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بشأن رغبته في بقاء القوات الأمريكية في سوريا، قال “ترامب” إذا أرادت السعودية ذلك فعليها دفع التكاليف.. حسب وصفه.

وأضاف: “نعمل على خطة للخروج من سوريا، وإذا كانت السعودية ترغب ببقائنا فيها فيجب عليها دفع تكاليف ذلك”.

ولفت الرئيس الأمريكي إلى أن بلاده “أنفقت 7 تلريونات دولار في الشرق الأوسط خلال السنوات الماضية، ولم تجن سوى الموت والدمار”.

وكان “ابن سلمان” قد صرح لصحيفة “تايمز”، بأن القوات الأمريكية يجب أن تبقى لفترة متوسطة على الأقل، إن لم يكن على المدى الطويل.