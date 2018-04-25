رغم معارضته وانتقاداته المستمرة لأفكارهم، منعت إدارة معرض أبو ظبي للكتاب نشر كتاب “خطابات السلطان” للكاتب والباحث العماني زكريا المحرمي بزعم ميل الكاتب نحو فكر جماعة الإخوان المسلمين.

وقال الصحفي العماني المتار الهنائي في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”إدارة معرض أبوظبي للكتاب تمنع كتاب “خطابات السلطان” للدكتور زكريا المحرمي، وحسب المعلومات الواردة إلينا يعود السبب -حسب رأيهم- بأن الكاتب “يميل” لأفكار الإخوان المسلمين.. من خلال معرفتي الشخصية بالدكتور @almuharrmi هو رجل صاحب فكر وقلم تنويري وغير مؤدلج، كما أنه غير متزمت بأفكاره”.

إدارة معرض أبوظبي للكتاب تمنع كتاب "خطابات السلطان" للدكتور زكريا المحرمي، وحسب المعلومات الواردة إلينا يعود السبب -حسب رأيهم- بأن الكاتب "يميل" لأفكار الإخوان المسلمين.. من خلال معرفتي الشخصية بالدكتور @almuharrmi هو رجل صاحب فكر وقلم تنويري وغير مؤدلج، كما أنه غير متزمت بأفكاره pic.twitter.com/D89uaIqf3R — المختار الهنائي (@MuktarOman) April 25, 2018

وتعيلقا على الأمر، دعا الكاتب والباحث زكريا المحرمي الجميع إلى الابتعاد عن سوء الظن والتصنيفات الحزبية.

وقال في تدوينة له عبر “تويتر”:”أنا أدعو الجميع أن يميلوا إلى العدل والإيمان وحب الإنسان والابتعاد عن سوء الظن والتصنيفات الحزبية والاصطفافات اللاإنسانية؛ الحياة أيها الأحبة تتسع للجميع”.

أنا أدعو الجميع أن يميلوا إلى العدل والإيمان وحب الإنسان والابتعاد عن سوء الظن والتصنيفات الحزبية والاصطفافات اللاإنسانية؛ الحياة أيها الأحبة تتسع للجميع https://t.co/XPcDvYDLgD — زكريا المحرمي (@almuharrmi) April 25, 2018

من جانبهم، أبدى مغردون عمانيون عن استيائهم لمنع الكتاب، خاصة وأنه يهتم بخطب السلطان قابوس بن سعيد، مشيرين إلى انه لا داعي للمنع معتبرين ان المهم هو محتوى الكتاب وليس كاتبه، في حين اعتبر آخرون بان المنع جاء بهدف منع الشعب الإماراتي من الاطلاع على الخطابات الخاصة بالسلطان حتى لا يتنوروا بفكره.

لان الكتاب فيه خطابات صاحب الجلالة وهي بمثابة دروس للساسة واصحاب القرار ولا يريدوا ان يصل فكر صحاب الجلالة الى شعوبهم — [email protected] (@AbraSheka) April 25, 2018

وما دخل محتوى الكتاب بكاتب الكتاب، الناس سيشترون الكتاب ولن يشتروا صاحب الكتاب — شمس العمانية (@SHAMS_OMAN1) April 25, 2018

زكريا اخواني!!! 😂😂 كل خبر من الامارات يرسخ في الأذهان المقولة "هناك بون شاسع بين عمارة الإنسان وعمارة البنيان".. اتوقع ان الكتاب منعه MBZ لأنه يتحدث عن خطابات خالدة لرجل صنع المجد له و لأمته، ولم يجدها جاهزة فدفعه حب السلطة لنشر الخراب والدمار في ليبيا واليمن وغيرها 😉 — AR (@AMAH199) April 25, 2018

مبز، يخاف يقرأ خطابات مولانا جلالة السلطان أعزه الله، لما فيها من زجر عن الغلو الترفع، كما أنه يخاف عندما يقف عند عبارة "ونحن لن نسمح لأحد من أن يتدخل في شؤننا الداخليه" هستيريا ء لا أقل ولا اكثر — Abdullah Al Sulaimani (@99894811_abdu) April 25, 2018

هذي شهادة لدكتور المحرمي و وسام فخر له . — ابوعبدالله 🌹 قابوس 🌹 (@abo_ellail105) April 25, 2018