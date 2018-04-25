رغم معارضته وانتقاداته المستمرة لأفكارهم، منعت إدارة معرض أبو ظبي للكتاب نشر كتاب “خطابات السلطان” للكاتب والباحث العماني زكريا المحرمي بزعم ميل الكاتب نحو فكر جماعة الإخوان المسلمين.
وقال الصحفي العماني المتار الهنائي في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”إدارة معرض أبوظبي للكتاب تمنع كتاب “خطابات السلطان” للدكتور زكريا المحرمي، وحسب المعلومات الواردة إلينا يعود السبب -حسب رأيهم- بأن الكاتب “يميل” لأفكار الإخوان المسلمين.. من خلال معرفتي الشخصية بالدكتور @almuharrmi هو رجل صاحب فكر وقلم تنويري وغير مؤدلج، كما أنه غير متزمت بأفكاره”.
إدارة معرض أبوظبي للكتاب تمنع كتاب "خطابات السلطان" للدكتور زكريا المحرمي، وحسب المعلومات الواردة إلينا يعود السبب -حسب رأيهم- بأن الكاتب "يميل" لأفكار الإخوان المسلمين.. من خلال معرفتي الشخصية بالدكتور @almuharrmi هو رجل صاحب فكر وقلم تنويري وغير مؤدلج، كما أنه غير متزمت بأفكاره pic.twitter.com/D89uaIqf3R
— المختار الهنائي (@MuktarOman) April 25, 2018
وتعيلقا على الأمر، دعا الكاتب والباحث زكريا المحرمي الجميع إلى الابتعاد عن سوء الظن والتصنيفات الحزبية.
وقال في تدوينة له عبر “تويتر”:”أنا أدعو الجميع أن يميلوا إلى العدل والإيمان وحب الإنسان والابتعاد عن سوء الظن والتصنيفات الحزبية والاصطفافات اللاإنسانية؛ الحياة أيها الأحبة تتسع للجميع”.
أنا أدعو الجميع أن يميلوا إلى العدل والإيمان وحب الإنسان والابتعاد عن سوء الظن والتصنيفات الحزبية والاصطفافات اللاإنسانية؛ الحياة أيها الأحبة تتسع للجميع https://t.co/XPcDvYDLgD
— زكريا المحرمي (@almuharrmi) April 25, 2018
من جانبهم، أبدى مغردون عمانيون عن استيائهم لمنع الكتاب، خاصة وأنه يهتم بخطب السلطان قابوس بن سعيد، مشيرين إلى انه لا داعي للمنع معتبرين ان المهم هو محتوى الكتاب وليس كاتبه، في حين اعتبر آخرون بان المنع جاء بهدف منع الشعب الإماراتي من الاطلاع على الخطابات الخاصة بالسلطان حتى لا يتنوروا بفكره.
لان الكتاب فيه خطابات صاحب الجلالة وهي بمثابة دروس للساسة واصحاب القرار ولا يريدوا ان يصل فكر صحاب الجلالة الى شعوبهم
— [email protected] (@AbraSheka) April 25, 2018
وما دخل محتوى الكتاب بكاتب الكتاب، الناس سيشترون الكتاب ولن يشتروا صاحب الكتاب
— شمس العمانية (@SHAMS_OMAN1) April 25, 2018
زكريا اخواني!!! 😂😂 كل خبر من الامارات يرسخ في الأذهان المقولة "هناك بون شاسع بين عمارة الإنسان وعمارة البنيان".. اتوقع ان الكتاب منعه MBZ لأنه يتحدث عن خطابات خالدة لرجل صنع المجد له و لأمته، ولم يجدها جاهزة فدفعه حب السلطة لنشر الخراب والدمار في ليبيا واليمن وغيرها 😉
— AR (@AMAH199) April 25, 2018
مبز، يخاف يقرأ خطابات مولانا جلالة السلطان أعزه الله، لما فيها من زجر عن الغلو الترفع، كما أنه يخاف عندما يقف عند عبارة "ونحن لن نسمح لأحد من أن يتدخل في شؤننا الداخليه" هستيريا ء لا أقل ولا اكثر
— Abdullah Al Sulaimani (@99894811_abdu) April 25, 2018
هذي شهادة لدكتور المحرمي و وسام فخر له .
— ابوعبدالله 🌹 قابوس 🌹 (@abo_ellail105) April 25, 2018
واضحة ما يبالها تفسير ، السبب معروف محمد بن زايد منعه ، هذا المخلوق الذي ليل نهار يكيد المكائد لعمان طبيعي ما راح يسمح بكتاب مثل هذا.
— AhmeD (@S90_O) April 25, 2018
2 تعليقات علي “معرض أبو ظبي للكتاب يمنع كتابا عن خطابات السلطان قابوس ويثير موجة غضب واسعة بالسلطنة”
الكتاب الذي تتكلمون عنه مجرد حشو خطابات قديمة قام بجمعها دكتور طبيب وليس صاحب شهادة دكتوراة ! واجبه أن يكون في المستشفى يداوي المرضى ! ولكنه آثر أن يغرد مع السرب ويطبل للحكام ! بالله عليكم تحلوا بالصدق ولو مرة أيها العمانيون! ألم تصادروا كتاب لشاب عماني قبل أقل من عام وتم احالته للمحاكمة والكاتب هو منصور المحرزي وكتابه يتحدث عن القليل من كثير الفساد المستشري في بلادكم ! ألم توقفوا جريدة الزمن من الصدور وسجنتم الصحفيين؟ هل تتذكرون عندما كانت الكتب تصادر دون اية سبب في معارض الكتاب التي تنظم في بلدكم؟ أحد ممن يسمون بالمثقفين العمانيين تم ايقافه في المطار وتفتيش أوراق علمية سيقدمها في احد الاجتماعات أمام الملأ وبشكل همجي لا نظير له ! متى حدث ذلك في عام 2010م ! عندما يشتري العماني كتابا ويرسل له عبر البريد العادي يتم تفتيش الكتاب وقراءته ومن ثم تسليمه او مصادرة الكتاب بأية حجة! إذن أنتم والامارات وجهان لعملة واحدة وما حد احسن من حد وبعد هذا المنع لن يحدث شيئا للعالم ! تعيشوا وتأكلوا غيرها!
يمقن ايه يمقن لا
الكتاب لانه يشكل خطر على الامن الاماراتي