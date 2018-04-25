شنت الإعلامية اللبنانية والمذيعة بقناة “الجزيرة” غادة عويس هجوما عنيفا على السعودية ووزير خارجيتها عادل الجبير، في أعقاب تهديده بأن النظام القطري سيسقط في حال رفعت الولايات المتحدة الأمريكية حمايتها عنه.

وقالت “عويس” في تدوينات لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” ردا على تصريح “الجبير”:”بدل الاستقواء على جارتكم “الصغيرة” يا جبير توحّدوا ضد ترامب #الحلاّب_الأكبر! أتعترف أنّ بلادك كانت ستحتلّ قطر؟ يا عيب الشوم عليكم! نظام السعودية لا يختلف بشيء عن نظام حافظ الاسد حين احتلّ لبنان! كلكم شبيحة!”.

بدل الاستقواء على جارتكم"الصغيرة"يا جبير توحّدوا ضد ترمب #الحلاّب_الأكبر! أتعترف أنّ بلادك كانت ستحتلّ قطر؟ يا عيب الشوم عليكم!نظام السعودية لا يختلف بشيء عن نظام حافظ الاسد حين احتلّ لبنان!كلكم شبيحة! https://t.co/asqf7n1shz — Ghada Oueiss غادة عويس (@ghadaoueiss) April 25, 2018

وأضافت في تغريدة أخرى: “ليس للصهيوني ان يشكو النازية التي عانى منها اليهود، فالإسرائيلي هو النازي الأكبر واسألوا الفلسطيني! وليس للحاكم السعودي أن يشكو من تشبيح الاسد فهو الشبيح الأعظم واسألوا قطر !!”.

ليس للصهيوني ان يشكو النازية التي عانى منها اليهود، فالإسرائيلي هو النازي الأكبر واسألوا الفلسطيني! وليس للحاكم السعودي أن يشكو من تشبيح الاسد فهو الشبيح الأعظم واسألوا قطر !! — Ghada Oueiss غادة عويس (@ghadaoueiss) April 25, 2018

وكان وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير قد صرح الثلاثاء، أنه يجب على قطر أن تدفع ثمن وجود القوات العسكرية الأمريكية في سوريا، وأن تقوم بإرسال قواتها العسكرية إلى هناك، وذلك قبل أن يلغي الرئيس الأمريكي الحماية الأمريكية لدولة قطر، المتمثلة بوجود القاعدة العسكرية الأمريكية على أراضيه.

تصريحات الجبير، جاءت تعليقًا على تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال المؤتمر الصحفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في واشنطن، في وقت سابق يوم الثلاثاء، حسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وأضاف “الجبير” مؤولا كلام “ترامب” أنه “لو قامت أمريكا بسحب الحماية الأمريكية، المتمثلة بالقاعدة العسكرية من قطر، فإن النظام سيسقط هناك خلال أقل من أسبوع”.

وكان” ترامب” قد قال، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي، إنه يرغب في سحب قواته من سوريا، دون إتاحة المجال لإيران للاستفادة من ذلك.

وتابع الرئيس الأمريكي: “دفعنا 7 تريليونات دولار خلال 18 عامًا في الشرق الأوسط.. وعلى الدول الثرية دفع مقابل ذلك”.