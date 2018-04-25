إضافة للمواقف السابقة التي أحرجته فيها، تداول ناشطون مقطع فيديو محرج للرئيس الأمريكي دونالد ترامب يظهر محاولته الإمساك بيد زوجته ميلانيا، أثناء استقبال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته، في أول زيارة رسمية يجريانها للولايات المتحدة.

وبحسب المقطع المتداول الذي رصدته “وطن”، فإنه أثناء وقوف ترامب وزوجته أمام عدسات المصورين، أمس الثلاثاء، لم تستجب ميلانيا لطلب زوجها الإمساك بيدها وهي ترفض وتحاول سحب يدها.

تتحمّل ميلانيا ترامب إذلال فضائح زوجها العلني منذ يومه الأول في الحكم. وقد تساءلت عدة تقارير صحفية عمّا يمنعها من تركه، لكن لميلانيا الصامتة طرقها الخاصة في سحب نفسها من لعبة الحكم ووضع زوجها في الزاوية كلما احتاجها تحت الأضواء.

المشهد من زيارة الدولة لماكرون إلى أميركا 🤝⛔ pic.twitter.com/rr00zgvTYv — Emilie Hasrouty (@emiliehasrouty) ٢٥ أبريل، ٢٠١٨

ويعتبر هذا المشهد تكرارًا لمشهد مماثل سابق جرى بين ترامب وميلانيا، أمام وسائل الإعلام؛ إذ سبق وأن أحرجته في شهر شباط/فبراير الماضي، أثناء وجودهما معًا في مطار بالم بيش الدولي بفلوريدا.

وأصبح ترامب وميلانيا مادة دسمة أمام عدسات المصورين، إذ تترقبهما الكاميرات دائمًا، بعد أن اعتادا إحراج كل منهما للآخر في العديد من المناسبات.

ويُرجع كثيرون توتر العلاقة بين الزوجين الى سلسلة الفضائح الجنسية التي فجّرتها ممثلات إباحيات مؤخراً باعترافهن أن “ترامب” مارس معهنّ الجنس بعد زواجه من “ميلانيا”.