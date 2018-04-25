أعرب المعلق الرياضي التونسي عصام الشوالي عن إعجابه الشديد بنجم نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، خاصة بعد تألقه في المباراة التي جمعت فريقه الحالي “ليفربول” مع فريقه السابق “روما” الإيطالي ضمن ضمن بطولة دوري أبطال أوروبا والتي انتهت بفوز ليفربول بخمسة أهداف مقابل هدفين.

وقال “الشوالي” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” في أعقاب تسجيل “صلاح” هدفين:” دندن يا صلاح ، موّل يا صلاح ، غنّي يا صلاح ، أطربنا يا صلاح”.

دندن يا صلاح ، موّل يا صلاح ، غنّي يا صلاح ، أطربنا يا صلاح — Issam Chaouali (@Chaouali1970) ٢٤ أبريل، ٢٠١٨

وأضاف في تغريدة أخرى: ” ما يقوم به صلاح الان .. ضرب من الخيال .. ما هذا السحر يا ابن النيل ؟ موش معقول .. موش معقول .. يا مجنون !”.

ما يقوم به صلاح الان .. ضرب من الخيال .. ما هذا السحر يا ابن النيل ؟

موش معقول .. موش معقول .. يا مجنون ! — Issam Chaouali (@Chaouali1970) ٢٤ أبريل، ٢٠١٨

وكان النجم المصري محمد صلاح قد عاش ليلة استثنائية للغاية حينما واصل حكايته المذهلة مع فريقه ليفربول الإنجليزي والتي كتب نتاج آخر حروفها في الفوز على فريق روما الإيطالي بنتيجة (5-2) خلال المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسجل صلاح هدفين هما الأول والثاني للريدز ثم صنع هدفين آخرين هما الثالث والرابع، ليمهد لانتصار تاريخي كبير للفريق الإنجليزي، في الوقت الذي سطر فيه اسمه بحروف ماسية في تاريخ المسابقة وكذلك تاريخ كرة القدم الأوروبية بشكل عام.

وحطم صلاح أرقاما مذهلة في ظل مواصلة عزفه على وتيرة التسجيل والأهداف في الدوري الإنكليزي ودوري أبطال أوروبا، فقد أصبح صلاح أفضل هداف أفريقي في تاريخ دوري أبطال أوروبا بموسم واحد بعدما تمكن النجم المصري من تسجيل 11 هدفا في دوري الأبطال هذا الموسم ليحطم رقم الكاميروني صامويل إيتو الذي سجل 9 أهداف في موسم 2010-2011 وليصبح أكثر لاعب في تاريخ النادي تسجيلاً للأهداف في دوري أبطال أوروبا خلال موسم واحد.

وبات صلاح أول لاعب في التاريخ يصنع هدفين ويسجل إثنين في مباراة بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، كما هو الحال بالنسبة لزميله البرازيلي روبرتو فيرمينو، كما تجاوز محمد صلاح برصيد 43 هدفاً لليفربول هذا الموسم في جميع المسابقات رقم روجر هانت 42 هدفاً في موسم 61/62 ، واقترب من رقم الأسطورة إيان راش (47 هدفاً في موسم 83/84).

كما بات محمد صلاح أول لاعب يسجل أهدافاً أكثر في مباريات متتالية حيث سجل في كل من آخر 5 مباريات له كأساسي في دوري أبطال أوروبا مع ليفربول وبالتساوي مع ستيفن جيرارد 5 أهداف أيضا وهو الذي بات مشاركا في تسجيل 55 هدفاً في جميع المسابقات هذا الموسم بتسجيله43 هدفا وتقديمه لـ 13 تمريرة حاسمة لزملاءه.