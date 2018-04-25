استمعت محكمة جنايات الجيزة بمصر، الى 4 متهمين بينهم 3 طلاب، في قضية اغتصاب ممثلة مغمورة تحت تهديد السلاح، بعد اقتحام منزلها بمنطقة الطالبية.

وقالت الضحية “أ.ح” انها بتاريخ 14 كانون الأول (ديسمبر) 2014 خرج زوجها للعمل، ففوجئت بباب الشقة يتحطم بضربة واحدة وإذا بـ3 شباب يقومون بالاعتداء عليها وتكميم فمها.

وأضافت أن المتهمين أشهروا فى وجهها وابنها الصغير الأسلحة النارية لمنعها من المقاومة، بعدها تناوبوا اغتصابها، وأصابوها بالإصابات الواردة بالتقرير الطبي الخاص بها.بحسب “المصريون”

ولم يكتفِ الجناة بذلك، فقد استولوا على مشغولات ذهبية وشاشة من المنزل و3 أجهزة محمول وفروا هاربين، وكان في انتظارهم شاب رابع يستقل دراجة بخارية (توك توك) أسفل العقار، فاستقلوا الدراجة وفروا هاربين.